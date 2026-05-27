Bird Box: La lucha por sobrevivir en un mundo cegado por el terror

Malorie, una mujer que ha elegido el aislamiento, se enfrenta a una catástrofe global que hace que quienes ven una misteriosa aparición se suicide. Con la humanidad cegándose para sobrevivir, ella y sus dos hijos emprenden un viaje peligroso y ciego por una ciudad posapocalíptica hacia un supuesto refugio seguro.

En su juventud, Malorie fue una mujer que decidió aislarse de las personas. Para ella, pintar sola en su casa era una actividad más gratificante que salir con sus amigos o interactuar con su familia.

Acostumbrada a ese aislamiento, Malorie no es testigo de una catástrofe que está esparciéndose por el mundo, la cual ha provocado que millones de personas cometan suicidio. La epidemia, que eventualmente llega hasta la zona donde vive, ha sido explicada como una aparición terrorífica, provocando que la gente que la atestigua caiga en la locura y muera.

A medida que las muertes se multiplican y la salvación no llega, la humanidad decide cegarse, tapándose los ojos y buscando refugio donde pueda encontrarlo. Esto llevará a Malorie y a sus dos hijos a viajar por una ciudad apocalíptica, vendados, con la esperanza de encontrar un río que los llevará a una zona segura, protegida y alejada de las horrendas criaturas que han ocasionado el desastre





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