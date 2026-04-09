Bitcoin supera los 70,000 dólares impulsado por el alto al fuego en Medio Oriente

El Bitcoin experimenta un alza significativa, superando los 70,000 dólares, impulsado por el cese de hostilidades en Medio Oriente y el optimismo del mercado. El sector de criptomonedas y las empresas relacionadas también registran un desempeño positivo en Wall Street.

El Bitcoin , la criptomoneda líder del mercado, experimentó un alza significativa el miércoles, superando la marca de los 70,000 dólares. Este repunte se atribuye, en gran medida, al cese temporal de hostilidades en el conflicto armado en Medio Oriente , un factor que ha generado un ambiente de mayor estabilidad y optimismo en los mercados financieros globales. La criptomoneda, impulsada por este acontecimiento y la esperanza de una resolución diplomática, alcanzó los 71,372.

40 dólares por unidad, según datos de Investing, marcando su nivel más alto desde mediados de marzo. Este incremento, que representa casi un 3%, evidencia la sensibilidad del mercado de criptomonedas a los eventos geopolíticos y la creciente confianza de los inversores en el Bitcoin como activo refugio en tiempos de incertidumbre.\El impacto del alto al fuego en el precio del Bitcoin y en el sector de criptomonedas en general es palpable. El director ejecutivo de WeFi, proveedor de infraestructura bancaria de blockchain, Maksym Sakharov, señaló que la pausa en el conflicto podría impulsar una mayor adopción global de criptomonedas, especialmente de las stablecoins, y un posible aumento generalizado del mercado. El Bitcoin, de hecho, se mantiene cotizando por encima del nivel registrado durante los momentos de tensión en Medio Oriente, demostrando su resiliencia. Sin embargo, el mercado aún se muestra cauteloso, ya que la situación en la región sigue siendo volátil y la posibilidad de una escalada del conflicto permanece latente. El jefe de investigación del exchange de criptomonedas Bitrue, Andri Fauzan Adziima, destaca el escepticismo existente sobre la duración del alto al fuego, subrayando la fragilidad de la situación actual y la necesidad de monitorear de cerca los acontecimientos.\Además del impacto directo en el precio del Bitcoin, el ambiente positivo generado por el alto al fuego también se tradujo en un desempeño favorable para las empresas relacionadas con el mercado cripto en Wall Street. Riot Platforms lideró las ganancias con un aumento significativo, seguida por CleanSpark y Marathon Digital. Las plataformas de negociación de activos digitales como eToro y Robinhood Markets también experimentaron un repunte. Incluso MicroStrategy, conocida por su fuerte inversión en Bitcoin, mostró un avance. Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) que tienen al Bitcoin como activo subyacente también registraron ganancias notables, demostrando el interés creciente de los inversores institucionales en las criptomonedas. La aprobación de una propuesta de norma por parte de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) que implementa regulaciones sobre monedas estables bajo la Ley GENIUS, establece estándares para los emisores, generando un marco regulatorio que impulsa la confianza y el desarrollo del sector. El debut de un nuevo ETF de Bitcoin de Morgan Stanley, con un desempeño sólido en su primer día de cotización, refuerza esta tendencia alcista y evidencia la creciente legitimación de Bitcoin como una clase de activo viable en el mercado financiero tradicional





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bitcoin Criptomonedas Mercado Medio Oriente Alto Al Fuego Wall Street Etfs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medio Oriente. La geografía del conflicto eternoEste espacio geográfico muestra lo que ocurre cuando la diversidad se convierte en fuente de enfrentamiento en lugar de riqueza

Read more »

Dólar en México: Inestabilidad por tensiones geopolíticas y guerra en Oriente MedioEl precio del dólar en México el 7 de abril de 2026 se ve afectado por la incertidumbre global, impulsada por la guerra en Oriente Medio y las amenazas de Donald Trump contra Irán. La volatilidad del mercado y los altos precios del petróleo, junto con las tensiones geopolíticas, influyen en el tipo de cambio y la cautela de los operadores financieros.

Read more »

Israel Ataca el Complejo Energético South Pars, Aumentando la Tensión en Oriente MedioIsrael lanza una nueva ofensiva contra el complejo South Pars en Irán, intensificando la presión económica y elevando la tensión regional. Los ataques se dirigen a instalaciones petroquímicas vitales, con posibles consecuencias significativas para la economía iraní. La comunidad internacional reacciona ante la escalada.

Read more »

Precios del petróleo suben ante tensiones en Medio OrienteLos precios internacionales del petróleo experimentaron un ligero aumento debido a la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y la vigilancia del estrecho de Ormuz, con el Brent y el WTI registrando alzas. Analistas atribuyen el alza a la expectativa de escalada en el conflicto y la disminución del tránsito en el estrecho.

Read more »

Peso mexicano se aprecia levemente ante cautela por tensión en Medio OrienteEl peso mexicano muestra una ligera apreciación frente al dólar debido a la cautela del mercado ante el plazo límite impuesto por Trump a Irán para la apertura del estrecho de Ormuz, mientras los inversionistas esperan una respuesta. El tipo de cambio spot se ubica en 17.7493 unidades por dólar, con ganancias marginales.

Read more »

Conflicto en Medio Oriente, sus efectos en la lluvia y en el medio ambienteLa reciente aparición en medios de términos como 'lluvia tóxica' y 'lluvia ácida' ha despertado inquietudes en la población, especialmente en un contexto global marcado por conflictos bélicos y sus consecuencias menos visibles.

Read more »