Black Friday y Thanksgiving: la NRF prevé 182.7 millones de compradores en Estados Unidos, pese a la presión de la inflación sobre los hogares.

El Black Friday será la jornada más concurrida de la temporada de compras en Estados Unidos, con 126 millones de consumidores que planean aprovechar las ofertas. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyecta que unos 182.7 millones de consumidores estadounidenses realizarán compras durante el periodo de Thanksgiving, que comienza este jueves 26 de noviembre.

La cifra es ligeramente inferior a los 186.9 millones de compradores registrados en 2025. Aun así, la NRF considera que se mantiene la tendencia de elevada participación durante el feriado y el fin de semana de promociones que incluye el Black Friday y el Cyber Monday.

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Black Friday sigue siendo la fecha más popular para descuentos

Black Friday continúa como la fecha con mayor atractivo para aprovechar los descuentos. Según la encuesta de la NRF, 126 millones de personas, equivalentes al 69% de los consumidores consultados, planean realizar compras ese día.

Para el Cyber Monday, la jornada de ofertas en línea, la expectativa es de 66.1 millones de compradores, alrededor del 36%. Las promociones son uno de los principales incentivos: el 48% de los encuestados busca ofertas que considera demasiado buenas para dejarlas pasar.

Otro 26% dijo participar por tradición. La encuesta de la NRF se realizó entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre, y sus resultados muestran que millones de estadounidenses mantienen sus planes de compra para Thanksgiving y las promociones posteriores.

Inflación obliga a ajustar presupuestos y regalos navideños

El 82% de los consumidores ha tomado alguna medida para controlar sus gastos durante esta temporada, según el sondeo de la NRF. Un 20% reduce además el número de personas a las que dará obsequios.

El contexto es la presión del costo de vida sobre los presupuestos familiares. En octubre, el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), uno de los indicadores de inflación que sigue la Reserva Federal, registró un incremento interanual de 3.8%, casi el doble del objetivo de 2% del banco central.

Allison Zeller, vicepresidenta de Análisis del Sector y del Consumidor de la NRF, señaló que los compradores buscan descuentos, mientras que los comercios intentan ofrecer productos con una buena relación entre precio y calidad.

Los estadounidenses también están adelantando sus compras navideñas. El 60% aseguró que ya había comenzado a adquirir regalos a principios de noviembre, frente al 56% que lo hacía antes de la pandemia de COVID-19.

Inteligencia artificial en compras y decisiones de diciembre

El 59% de los consumidores encuestados manifestó que estaría dispuesto a usar herramientas de inteligencia artificial para encontrar recomendaciones de productos, organizar listas de regalos, dar seguimiento a precios y comparar opciones.

En cuanto a los obsequios más buscados, la ropa y los accesorios encabezan las preferencias con 45% de las respuestas. Les siguen las tarjetas de regalo, con 39%, y los juguetes, con 29%.

El comportamiento del consumo también será relevante para la economía estadounidense, en momentos en que la inflación continúa por encima del objetivo de la Reserva Federal. Crecen las expectativas sobre las decisiones que podría tomar el banco central respecto a las tasas de interés en diciembre.