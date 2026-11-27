Análisis del Black Friday 2024: el uso de IA, la inflación y el comportamiento del consumidor definen las ventas minoristas en EE. UU. durante esta campaña.

La confianza del consumidor en Estados Unidos ha experimentado un repunte notable este año, impulsado por la disminución sostenida de los precios de la gasolina. Esta mejora en el poder adquisitivo ha permitido a los compradores aumentar su gasto, especialmente en un entorno donde el comercio electrónico sigue creciendo y las herramientas de inteligencia artificial están revolucionando cómo los usuarios buscan las mejores ofertas.

Impacto de la IA y estrategias minoristas

Las plataformas digitales utilizan algoritmos avanzados para ayudar a los clientes a navegar por la infinidad de descuentos disponibles. Kara Teising, de 48 años, reveló que utilizó ChatGPT para identificar qué centros comerciales tenían la mayor concentración de tiendas que interessaban a sus hijos, optimizando así su tiempo y esfuerzo. Esta integración tecnológica refleja un cambio en la mentalidad del comprador, que busca eficiencia y personalización en medio de un calendario de descuentos que se extiende por varias semanas.

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El gasto y la influencia económica

Los analistas y economistas prestan una atención minuciosa al gasto minorista durante los cinco días que abarcan desde el Día de Acción de Gracias hasta el lunes posterior, buscando pistas sobre las perspectivas comerciales para el próximo año. La Federación Nacional de Minoristas estimó que los precios más altos explicarían cerca de la mitad del crecimiento de ventas proyectado para noviembre y diciembre. El grupo pronosticó que los compradores en EE. UU. gastarían en conjunto $1.01 billones este mes, marcando un volumen de transacciones significativo para la temporada.

Desempeño físico vs. digital

A pesar de la competencia del comercio electrónico, las tiendas físicas mantienen su atractivo. Macy's Herald Square en Manhattan atrajo a multitud de tradicionales empedernidos que forman filas afuera antes del amanecer. Aime Becker y su cónyuge, Tabatha Ferguson, de Illinois, gastaron $4,000 para visitar Nueva York, considerándolo un gusto justificado a pesar de la presión de los costos básicos. Por su parte, Adobe Digital Insights reportó que el gasto en línea alcanzó $7,100 millones el Día de Acción de Gracias, un aumento del 10.4% respecto al año anterior, con pronósticos de $12,900 millones para el Viernes Negro.

Reacciones y adaptación a la inflación

El entorno macroeconómico sigue siendo un factor determinante. Kurt Ivey, vicepresidente sénior de marketing de Macerich, señaló que los compradores se sienten presionados por el clima político y las condiciones económicas. Los más de treinta centros comerciales de Macerich registraron entre un 2% y un 4% más de clientes en sus primeras horas que el Black Friday pasado. La Reserva Federal ha mantenido las tasas sin cambios ante la elevada inflación, lo que genera incertidumbre sobre los próximos movimientos monetarios.

Próximos pasos y consecuencias futuras

Walmart se enfocó en ofertas especiales para sus tiendas físicas, incluyendo muestras de la marca NeeDoh, pero también ofreció descuentos en artículos cotidianos como almohadas de $5. Aproximadamente 15,000 compradores llegaron durante la primera hora tras la apertura a las 7 a. m., demostrando la resiliencia del comercio minorista tradicional. La evolución del Black Friday hacia un evento prolongado permite a los consumidores abastecerse de artículos de primera necesidad junto con regalos, adaptándose a una realidad donde la prudencia financiera coexiste con la celebración de las fiestas.