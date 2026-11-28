Millions of shoppers visit malls for Black Friday. Extended hours and inflation impact consumer spending as families prepare for holiday shopping.

Los compradores acudieron a centros comerciales y, en Los Ángeles, California, iniciaron una intensa temporada de compras para las fiestas de fin de año. El viernes negro marcó el comienzo de este maratón de ventas que se extendió por 27 horas continuas.

Horarios Extendidos en Citadel Outlet

El centro comercial Citadel Outlet permaneció abierto desde la noche de Acción de Gracias hasta la noche del viernes negro. Esta larga jornada permitió que los consumidores accedieran a descuentos significativos en tiendas de ropa y accesorios.

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Familias Viajan Miles de Kilómetros

Platicamos con consumidores, desde los más pequeños hasta adultos, quienes compartieron su experiencia en el lugar. La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.

Uno de los participantes mencionó que muchos pantalones y productos de lululemon estaban disponibles. Más de ocho horas para estar acá fue el tiempo que dedicaron algunos visitantes, lo cual no detuvo a esta familia venezolana que llegó desde Reno, Nevada.

Impacto de la Inflación en el Gasto

Los compradores nos dicen que este año no gastarán tanto como en años anteriores por la inflación. Gabriel trajo a su familia de compras y confía que lo invertido rendirá para todo el año. Navidad y de cumpleaños y de año nuevo y de todo fueron los objetivos de ahorro.

Al igual que él, 126 millones de personas harán sus compras en este viernes negro. Esta cifra refleja la gran afluencia de público a pesar de las limitaciones económicas. Gabriel señaló que está un poquito más difícil este año a comparación de años anteriores.

Otras Noticias y Eventos Pendientes

Mientras se desarrolla la jornada de compras, otros temas dominan el noticiero. Capturan en México a Fernando Félix Corrales, operador de 'La Mayiza' y cercano al hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada.

Además, surge la pregunta sobre qué pasará con el desfile de Macy's este sábado. Turistas y participantes reorganizan sus planes tras el cambio de fecha anunciado.

En el ámbito migratorio, tras semanas de caminata rumbo a EEUU, cientos de migrantes de la caravana la abandonan y consideran quedarse en México. Estas noticias se presentan en un contexto de 1:47 min de duración para el segmento informativo principal.