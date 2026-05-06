Blake Lively y Justin Baldoni cierran su conflicto legal tras un acuerdo sin compensación económica

Blake Lively y Justin Baldoni han alcanzado un acuerdo para cerrar su conflicto legal, que comenzó tras el estreno de Romper el Círculo en 2024. La actriz acusó al director de acoso sexual y ambiente laboral hostil, mientras que él respondió con una contrademanda por difamación. Aunque el acuerdo no incluye compensación económica, el caso deja un impacto en sus reputaciones y recuerda otros escándalos de Hollywood.

El conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni estalló tras el estreno de Romper el Círculo en 2024, una película basada en una novela que aborda la violencia doméstica.

Lively, quien protagonizó y dirigió la cinta a través de Wayfarer Studios, mostró una evidente distancia con Baldoni durante la promoción. No posaron juntos en la alfombra roja, lo que generó rumores de choques creativos y tensiones durante el rodaje. A finales de ese año, Lively presentó una demanda en California contra Baldoni, Wayfarer y su equipo, acusándolos de acoso sexual, ambiente laboral hostil y represalias mediante una campaña digital para dañar su imagen.

Baldoni respondió con una contrademanda contra Lively, Ryan Reynolds y otras figuras cercanas, alegando difamación y un intento de arrebatarle el control de la película. En junio de 2025, un juez desestimó la contrademanda de Baldoni y eliminó varias reclamaciones de Lively, aunque mantuvo la acusación de represalias. El acuerdo, alcanzado el 4 de mayo de 2026, cerró las reclamaciones pendientes contra Wayfarer Studios, evitando un juicio federal costoso y dañino.

Lively no recibió compensación económica, pero mantiene una moción pendiente para solicitar honorarios legales y daños por la contrademanda fallida de Baldoni. El pleito, sin embargo, no terminó por completo. Lively, conocida por su papel en Gossip Girl y su matrimonio con Ryan Reynolds, enfrentó una zona áspera en su imagen pública, con fans divididos y redes sociales menos indulgentes.

Baldoni, por su parte, había construido su figura pública alrededor de discursos sobre masculinidad sana y responsabilidad emocional, lo que hizo que las acusaciones fueran aún más corrosivas para él. Aunque el acuerdo no implicó un pago, el daño a su reputación es real y solo el tiempo dirá su extensión.

El caso recuerda a otros conflictos legales en Hollywood, como el de Amber Heard y Johnny Depp, que trascendió lo legal y se convirtió en un espectáculo mediático con efectos profesionales para ambos. También se compara con el escándalo de Florence Pugh y Harry Styles, que afectó la promoción de una película y perjudicó sus carreras.

En un contexto más amplio, celebridades como Taraji P. Henson han criticado eventos como la Met Gala 2026, respaldados por figuras controvertidas como Jeff Bezos, cuestionando el mensaje que envían. Mientras tanto, figuras como Melania Trump han exigido acciones contra presentadores como Jimmy Kimmel por su retórica divisiva. La industria del entretenimiento sigue siendo un campo de batalla donde las disputas personales y profesionales pueden tener consecuencias duraderas





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