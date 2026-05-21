Blanca Adriana Vázquez: Su hijo y esposo unen esfuerzos para localizarla

Hijos de Blanca Adriana Vázquez no querían que su mamá se sometiera a una intervención estética en #DetoxClínica. Su papá la acompañó ese día, pero lo encontraron en una clínica con engaños, y su reunión con la supuesta médico y su hijo y una empleada, subieron un bulto a un MiniCooper rojo.

Era lunes 18 de mayo a las 17:00 horas cuando Blanca Adriana Vázquez acudió acompañada de su esposo a Detox Clínica , ubicada en Zavaleta en Puebla.

De acuerdo con su hijo Adrián Morales, la mujer solo fue a obtener información sobre una liposucción con láser que una amiga del gimnasio le recomendó, pero como la familia desconfiaba de ese procedimiento, al final, su esposo accedió a acompañarla. Hijos de Blanca Adriana Vázquez no querían que su mamá se sometiera a una intervención estética en #DetoxClínica. Su papá la acompañó ese día, pero lo sacaron con engaños de la clínica.

Además, en la cita, se cree que la convencieron de hacerse la intervención por 10,000 pesos y comenzó la ‘operación’. El esposo estaba en la sala de espera y una supuesta doctora salió a pedirle que fuera por una faja postoperatoria porque ya iban a empezar con el procedimiento. Él accedió, se fue de ahí hacia un centro comercial que se ubica a media hora del lugar.

Le dieron un número telefónico para que marcara y le abrieran cuando regresara, pero eso ya no ocurrió... A la par, la mamá de la joven viajó de Huauchinango, un municipio de la Sierra Norte de Puebla, para encabezar una búsqueda con familiares en barrancas y terrenos baldíos. La fiscal de Puebla, Idamis Pastor ha declarado que las investigaciones avanzan y pronto se esclarecerá el caso





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