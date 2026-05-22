Blasimiro 'N' arrestado en Tabasco, alias 'El Blas' o 'El Comandante Blas', segundo al mando de 'La Barredora'

Fuerzas estatales y federales detuvieron en Villa Hermosa a Blasimiro 'N', alias 'El Blas' o 'El Comandante Blas', expolicía estatal identificado como segundo al mando del grupo criminal 'La Barredora' y considerado un objetivo prioritario dentro de la estrategia de seguridad en Tabasco.

Blasimiro 'N' era lugarteniente de un criminal apodado 'El Prada', identificado por las autoridades como actual cabecilla de 'La Barredora', organización criminal que quedó bajo su mando tras la caída de Hernán Bermúdez Requena y su grupo cercano.

En Villa Hermosa, Tabasco, Fuerzas estatales y federales detuvieron en el municipio de Centro a Blasimiro 'N', alias 'El Blas' o 'El Comandante Blas', expolicía estatal identificado como segundo al mando del grupo criminal 'La Barredora' y considerado un objetivo prioritario dentro de la estrategia de seguridad en Tabasco. La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca durante trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia en el fraccionamiento Prados de Villahermosa.

Según la SSPC, el presunto generador de violencia fue interceptado en las inmediaciones de la calle Paseo de las Ilusiones y detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las autoridades informaron que al momento de su captura le aseguraron un arma de fuego larga, cartuchos útiles y diversas sustancias ilícitas, entre ellas paquetes y envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana, así como bolsitas con presunto cristal y cocaína.

También fue decomisado un vehículo con placas del estado de Tabasco que, según el reporte oficial, presentaba el número de serie presuntamente alterado.

'La Barredora' fue fundada, de acuerdo con autoridades estatales y federales, por Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, quien fue nombrado en el cargo en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

La administración estatal sostuvo que continuará con las acciones del denominado Plan de Contención del Delito bajo la política de 'cero impunidad' impulsada por el gobernador Javier May Rodríguez. Será otro fin de semana de precipitaciones fuertes e incluso intensas con probables descargas eléctricas y granizo. Este es el pronóstico por entidad del 22 al 25 de mayo.

La Secretaría de Bienestar continúa los pagos de la Pensión Adultos Mayores del bimestre mayo-junio 2026 con depósitos programados hasta el 27 de mayo. La presidenta del Sistema DIF Estatal Eneyda Rocha Ruiz se ha mantenido ausente en eventos públicos desde que su padre, Rubén Rocha Moya, solicitara licencia como debido a las acusaciones por nexos con los Chapitos que le imputan en una corte de Nueva York





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