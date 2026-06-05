Blindan 14 destinos turísticos del Edomex por el Mundial; despliegan más de mil elementos de la policía estatal y Guardia Nacional

La Secretaría de Seguridad del Estado de México ha implementado un plan de seguridad especial para el Mundial de Fútbol, que incluye la vigilancia de cuatro vías de conectividad y el despliegue de más de mil elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional. Se espera que los visitantes disfruten de la hospitalidad y la riqueza cultural del Estado de México durante el Mundial de Fútbol.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México ha implementado un plan de seguridad especial para el Mundial de Fútbol, que incluye la vigilancia de cuatro vías de conectividad y el despliegue de más de mil elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional.

Estas medidas se implementarán a partir del 11 de junio y durarán hasta el 19 de julio. Los destinos turísticos que se promocionarán durante este período incluyen Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Teotihuacán, Tepotzotlán y Valle de Bravo.

Además, se espera que más de 55 mil 600 artesanas y artesanos del Estado de México ofrezcan a los visitantes una riqueza cultural, gastronómica, histórica y turística. El partido amistoso entre México y Serbia, que se celebrará en el Estadio "Nemesio Diez", contará con un despliegue especial de más de mil 700 elementos y 30 unidades de vigilancia para resguardar a los cerca de 278 mil aficionados.

La Secretaría de Seguridad también ha implementado un plan de seguridad para los aficionados, que incluye la vigilancia de las vías de conectividad y el despliegue de elementos de seguridad en los estadios. La Secretaría de Turismo del Estado de México ha promocionado los destinos turísticos del estado, destacando la riqueza cultural, gastronómica, histórica y turística que ofrece. Se espera que los visitantes disfruten de la hospitalidad y la riqueza cultural del Estado de México durante el Mundial de Fútbol.

La Secretaría de Seguridad ha implementado un plan de seguridad para proteger a los aficionados y garantizar la seguridad en los estadios y vías de conectividad. La Secretaría de Turismo ha promocionado los destinos turísticos del estado, destacando la riqueza cultural, gastronómica, histórica y turística que ofrece. Se espera que los visitantes disfruten de la hospitalidad y la riqueza cultural del Estado de México durante el Mundial de Fútbol





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial De Fútbol Estado De México Seguridad Turismo Destinos Turísticos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Secretaría de Seguridad Edomex prepara operativo para partido México vs SerbiaLa vigilancia se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, como parte del Plan Kukulcan

Read more »

Aseguran hidrocarburo y tomas clandestinas en ParrasEl aseguramiento estuvo a cargo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional

Read more »

Guardia Nacional reporta el cierre total de accesos al aeropuerto de OaxacaManifestaciones CNTE

Read more »

Titulares del Ejército y la Guardia Nacional supervisan operativos en CuliacánLa visita se da en medio de una nueva escalada en asesinatos en la capital de Sinaloa y un ataque a un convoy que trasladaba explosivos asegurados en Escuinapa.

Read more »