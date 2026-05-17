Blockades in Chihuahua and Arrests of Morenista Leaders in Juárez: Government Attempts to Stop March

The Mexican government imposed a blockade on the major highways of Chihuahua, causing chaos in the city and making it difficult for participants to get to the march. Leaders were also arrested in the city of Juárez, disrupting their travels and potentially affecting the march.

La organización Mexicanos al grito de paz colocó un anuncio espectacular en la capital de Chihuahua. Aparecen las caras de la líder de Morena, Ariadna Montiel, acompañada por la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y el senador Adán Augusto López Hernández.

Foto La Jornada. La administración que encabeza la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván cerró ayer por la mañana los accesos carreteros norte y sur de la capital del estado, con dos supuestas manifestaciones de agricultores, buscando impedir que llegaran personas desde otros municipios y participaran en la marcha para exigir su desafuero y juicio político.

Unos 30 presuntos productores agrícolas, con pancartas en contra del partido Morena, impidieron el tránsito de autobuses de sur a norte sobre la autopista Chihuahua-Delicias, a la altura del seccional Lázaro Cárdenas, mientras en la caseta de peaje Sacramento de la carretera Federal 45, que comunica con Ciudad Juárez, atravesaron un tráiler. En un posicionamiento público, el presidente del Consejo Directivo de Productores Agrícolas Misión Indios del Conchos, José Abel González Hidalgo, se deslindó de los bloqueos y sostuvo que los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) que inciten a impedir el paso de autobuses ‘no representan nuestra organización’.

Asimismo, Jorge Agustín Chinolla Gámez, presidente de la Unidad de Riego Rodado 30 de Nuevo Casas Grandes, manifestó que los productores agrícolas de la región noroeste no participaron en los bloqueos de carreteras estatales ni federales. Junto con él, también se desmarcó Johan Wiebe Redekop, representante de agricultores menonitas del municipio de Ahumada.

Gabino Gómez Escárcega, dirigente de El Barzón en Chihuahua, y la coordinación de Agrodinámica Nacional en la región centro-sur, con sede en Ciudad Delicias, asimismo emitieron comunicados en rechazo de los cierres carreteros. Además, la Junta de Agua y Saneamiento, dependiente del gobierno estatal, abrió una zanja en la avenida Carranza, a unos metros del palacio de gobierno, situación que dificultó el paso de los contingentes de la marcha.

Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación de Morena, señaló que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal llevó personas al aeropuerto de Chihuahua para increpar a los dirigentes morenistas Ariadna Montiel Reyes y Andrés Manuel López Beltrán a su llegada, cuando se disponían a participar en la movilización.

‘A unas pocas horas de iniciar la marcha en defensa de la soberanía nacional, el gobierno del estado ya muestra su verdadero rostro, con casetas y carreteras bloqueadas rumbo a la capital, transporte público suspendido, pancartas en contra de nuestra Presidenta y demás artimañas’, aseguró el mandatario municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, de Morena. Por su parte, la senadora Andrea Chávez Treviño señaló en redes sociales que Maru Campos está desesperada: ‘Tiene prácticamente bloqueada la carretera de Juárez a Chihuahua, la más transitada del estado, a cinco horas de la marcha.

De ese tamaño es su miedo: ¡No nos detendrán, ya se van! ’





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