Protestantes bloquean la Vía Morelos en Ecatepec exigiendo la libertad de Misael Fragoso. Familias afectadas por el cierre del Centro Cívico Santa Clara Coatitla y la captura de delincuentes.

Un grupo de simpatizantes de Misael Fragoso, conocido como El Borregas, detuvo el tránsito en la Vía Morelos durante varias horas el viernes en el municipio de Ecatepec. La acción represiva afectó severamente a miles de familias que dependen de esta arteria vial para desplazarse hacia sus hogares y centros de trabajo. El incidente ocurrió específicamente a la altura de la estación 5 de Febrero del sistema Mexibús, generando un caos vehicular sin precedentes en la zona.

Causas del Movilizador Social y Político

Los manifestantes argumentaron que su presencia en la vía pública era una protesta legítima por la reciente clausura del Centro Cívico Santa Clara Coatitla. Sin embargo, la motivación principal y subyacente de esta movilización era buscar la liberación de Misael Fragoso, quien fue arrestado recientemente. Desde la detención del líder, los grupos afines han incrementado sus acciones de presión para lograr su puesta en libertad, utilizando la infraestructura pública como mecanismo de coacción.

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Perfil Criminal y Antecedentes Judiciales

Misael Fragoso enfrenta graves cargos penales que incluyen los delitos de extorsión, secuestro y despojo de inmuebles. Es el hermano del ex regidor y dirigente sindical Guillermo Fragoso, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Guillermo Fragoso también es buscado por las mismas acusaciones criminales, además de otros delitos federales y locales que comprometen la seguridad pública. La Fiscalía de Justicia del Estado de México ha mantenido una campaña activa para localizar a ambos individuos.

Participación de Grupos Delictivos Organizados

Dentro del contingente de manifestantes se identificaron figuras vinculadas directamente a estructuras criminales establecidas. Corina "N" fue reconocida como parte del grupo criminal de El Borregas, acompañada por su padre, Rodolfo Jiménez. Ambos pertenecen a la agrupación de actividades ilícitas conocida como USON, organización que ha sido objeto de investigaciones y combates por parte de las autoridades estatales durante los últimos años.

Integrantes de Grupos de Choque en la Protesta

La presencia de elementos vinculados a la violencia organizada fue confirmada por los reportes oficiales. Hortencia Ortiz Ortiz, alias La Diabla, estuvo presente en el bloqueo, siendo identificada por la Fiscalía de Justicia del Estado de México como integrante activa de un grupo de choque. Su participación sugiere una coordinación táctica dentro del bloque de manifestantes para intensificar la presión sobre las autoridades y garantizar la permanencia en la vía pública.

Demands de Representación Gubernamental y Diálogo

Los participantes en el bloqueo exigió la presencia inmediata de representantes del gobierno del Estado de México para establecer un diálogo formal. Las demandas se centraban en la atención de sus quejas y en los requerimientos políticos derivados de la situación carcelaria de Fragoso. A pesar de la gravedad de los delitos imputados, el grupo mantuvo su postura hasta lograr visibilidad mediática y presión institucional sobre las autoridades competentes para revisar sus casos.