Bloqueo en la autopista México-Puebla deriva en quema de vehículos en San Miguel Xoxtla

Un cierre total de la autopista México-Puebla en San Miguel Xoxtla terminó en la quema de vehículos y una denuncia de Rosario Robles.

Un cierre total en ambos sentidos de la autopista México-Puebla derivó en actos de violencia y en la quema de vehículos a la altura del kilómetro 108, en la zona de San Miguel Xoxtla. Entre las personas afectadas se encuentra Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria Rosario Robles, quien denunció que manifestantes la despojaron de su automóvil de manera violenta en ese punto de la vialidad.

Rosario Robles hizo pública la agresión a través de su cuenta oficial en la red social X. En su mensaje, la exsecretaria de Estado afirmó que su hija fue bajada con violencia de su auto por personas que incendiaron vehículos y exigían temas relacionados con un penal, y expresó su preocupación por la situación del país.

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Motivo del bloqueo y mecanismo de la protesta

El bloqueo total del flujo vehicular responde, de acuerdo con los primeros reportes, a la exigencia de destitución del director del Centro Penitenciario de San Miguel, ubicado en el estado de Puebla. La presencia de manifestantes en el tramo carretero fue el elemento que detonó la paralización de la circulación.

Junto con su denuncia, Rosario Robles compartió imágenes fotográficas que muestran una densa columna de humo negro elevándose sobre la vialidad. Según esas imágenes, el humo proviene del incendio de unidades ubicadas sobre la vía rápida, en el mismo tramo donde se instaló el cierre.

Postura de los afectados y de las autoridades

Rosario Robles atribuyó la agresión contra su hija a personas que incendiaron vehículos durante la protesta. La exfuncionaria no detalló, en la información disponible, quiénes eran los responsables de la acción contra Mariana Moguel, por lo que las identidades de los implicados no han sido confirmadas.

El texto de referencia no incluye declaraciones oficiales de las autoridades de Puebla sobre el incidente. Hasta el momento, el reporte oficial sobre la situación de seguridad y las causas específicas del bloqueo se encuentra pendiente, por lo que las versiones presentadas corresponden a la denuncia pública y a los primeros reportes del suceso.

Afectaciones en la movilidad y atención del tramo

El incidente mantiene paralizada la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura de San Miguel Xoxtla. Automovilistas y transporte de carga permanecen varados en la zona debido al incendio de vehículos y al cierre operativo del tramo.

Las afectaciones a la movilidad y los actos de violencia reportados generaron la movilización de cuerpos de atención en el lugar. Mientras tanto, el restablecimiento del tránsito vehicular depende de que concluyan las labores de seguridad en la zona, y no se han informado fechas específicas para la reapertura de la vía.