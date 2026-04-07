Bloqueo en la Carretera Federal 90: Transportistas y Productores Paralyzan el Tráfico en Pénjamo, Guanajuato

Un paro nacional de transportistas y productores del campo provoca el cierre de la carretera federal 90 en el tramo Pénjamo–La Piedad, a la altura de Laguna Larga de Cortés, Guanajuato. El bloqueo, iniciado después del mediodía, se extenderá hasta las 20:00 horas de este lunes y ha generado largas filas de vehículos, afectando a automovilistas y transportistas. Autoridades se encuentran en el lugar, monitoreando la situación y buscando soluciones.

Pénjamo , Gto. La carretera federal 90 , en el tramo Pénjamo –La Piedad, continúa cerrada este lunes a las 20:00 horas, específicamente a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés. El bloqueo, iniciado después del mediodía, es resultado de un paro nacional convocado por transportistas y productores del campo, quienes buscan visibilizar sus demandas y expresar su inconformidad.

Las autoridades competentes han confirmado que la interrupción del tráfico persistirá durante toda la noche, lo que representa un inconveniente significativo para los conductores y afecta el flujo de mercancías. La situación ha generado preocupación entre los automovilistas y transportistas que se han visto afectados, especialmente aquellos que se dirigen a otros estados o que dependen del transporte de bienes y servicios.\El bloqueo total, que afecta a ambos sentidos de la carretera, ha provocado largas filas de vehículos, tanto particulares como de transporte pesado. Decenas de automovilistas han quedado varados en la zona desde hace varias horas, enfrentando retrasos y complicaciones en sus trayectos. La Guardia Nacional, División Carreteras, y elementos de seguridad estatal se encuentran en el lugar, supervisando la situación y garantizando la seguridad de los ciudadanos. Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores ni enfrentamientos, y las autoridades mantienen un diálogo constante con los manifestantes para buscar una solución pacífica y pronta al conflicto. Se han establecido desvíos en rutas alternas para minimizar el impacto en el tránsito y permitir que los conductores puedan llegar a sus destinos, aunque esto implica una mayor duración en los viajes.\Las autoridades han instado a la población a mantenerse informada a través de los medios oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades. Se recomienda evitar la zona afectada en la medida de lo posible y utilizar rutas alternas para minimizar las molestias causadas por el cierre de la carretera federal 90. Es importante destacar que, a pesar del bloqueo en Laguna Larga de Cortés, las demás vialidades del estado de Guanajuato presentan libre circulación, lo que reduce el impacto general del paro. La situación se mantiene en constante evolución, y las autoridades están trabajando para restablecer el flujo vehicular lo antes posible, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de la población. Se espera que en las próximas horas se puedan obtener novedades sobre el levantamiento del bloqueo y el restablecimiento de la normalidad en la carretera





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