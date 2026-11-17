Protestantes familiares de reclusos en Nayarit bloquean Santa Fe y Vasco de Quiroga. El caos vial afecta a cientos de usuarios y obliga a buscar rutas alternas.

Un bloqueo vehicular sin precedentes paralizó las principales arterias viales de la zona corporativa de Santa Fe durante este martes, generando un caos masivo en la circulación. El incidente involucró a un grupo de manifestantes que utilizaron unidades de transporte público para interceptar el flujo de vehículos en la zona, afectando severamente a la población usuaria.

Detalles del Bloqueo y Vialidades Afectadas

El núcleo de la protesta se concentró inicialmente en el cruce de la glorieta de la zona de corporativos en Santa Fe, donde los inconformes lograron detener el tránsito. Las vialidades principales que sufrieron el mayor impacto fueron la Avenida Vasco de Quiroga, específicamente a la altura de la Avenida Tamaulipas, así como la totalidad de la Avenida Constituyentes.

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Además de las calles antes mencionadas, el acceso de entrada y salida al fraccionamiento y zona corporativa de Santa Fe quedó completamente bloqueado. Esta situación provocó una congestión vehicular extrema, obligando a a cientos de usuarios que transitan en unidades de transporte público o vehículos particulares a buscar otras rutas o esperar horas para avanzar.

Origen de la Protesta y Demandas

Los manifestantes que ejecutaron este bloqueo son familiares de personas privadas de la libertad en penales del estado de Nayarit. Su acción directa buscó visibilizar presuntos abusos de autoridad y la grave falta de medicamentos en los centros penitenciarios de dicha entidad federativa.

Para maximizar el impacto de su reclamo, los inconformes colocaron mantas en unidades de transporte público que circulaban por la zona. Esta táctica sirvió tanto para denunciar las condiciones carcelarias como para asegurar que la interrupción del tráfico fuera lo más visible y prolongada posible ante los ojos de los transeúntes y autoridades.

Impacto Inmediato y Rutas Alternas

La severa afectación en la zona obligó a los conductores a abandonar las vías principales. Las alternativas viaales sugeridas por las autoridades y disponibles para evitar el bloqueo fueron la Carretera México-Toluca y la Avenida Carlos Lazo. Sin embargo, estas rutas también enfrentaron mayores volúmenes de tránsito debido al desplazamiento masivo de usuarios desde Santa Fe.

Los manifestantes liberaron la vialidad por algunos minutos, lo que brindó una breve esperanza de normalización del tránsito. No obstante, el grupo regresó rápidamente con el bloqueo en Avenida Santa Fe, reanudando la paralización y confirmando que la situación no se resolvería de manera inmediata.

Siguientes Pasos y Contexto

La reincorporación de la protesta al bloqueo en Avenida Santa Fe confirma la tenacidad del grupo de familiares de reclusos. La situación continúa generando incertidumbre y retrasos significativos para los usuarios que dependen de esta zona para sus actividades diarias.

Se espera que la movilidad se normalice únicamente cuando los manifestantes decidan retirar las unidades de transporte público y las barreras físicas de la gloriata y los accesos principales. Hasta el cierre de esta información, el tráfico permanece severamente afectado por la acción de los inconformes.