Manifestantes bloquean avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe para exigir justicia por presunta tortura en Tepic. El tráfico hacia la Ciudad de México enfrenta retrasos severos por la movilización.

La mañana del martes, una concentración de manifestantes interrumpió la circulación vehicular en uno de los accesos más transitados hacia la Ciudad de México. El bloqueo se registró específicamente en la zona de Santa Fe, generando largas filas de autos y retrasos significativos en los tiempos de traslado para los conductores que ingresan a la capital.

Movilizan en Vasco de Quiroga

La concentración tuvo su punto focal en la avenida Vasco de Quiroga, específicamente a la altura del cruce con la avenida Tamaulipas. Los manifestantes ocuparon la vialidad antes de las 7:30 horas, momento en el que el tráfico matutino alcanzaba su punto máximo. Esta acción directa obstaculizó el flujo normal de vehículos, afectando a cientos de personas que se dirigían a sus centros de trabajo y a otros destinos en la capital.

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Denuncias en Tepic Nayarit

Los participantes en la movilización forman parte de un colectivo que busca visibilizar presuntos actos de tortura dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit. El grupo utiliza el bloqueo de las vías como una medida de presión urgente para llamar la atención de las autoridades federales sobre las condiciones de detención reportadas en dicha prisión.

Exigencias a Directivo

Entre las demandas principales del grupo se encuentra la destitución inmediata del director del penal en Tepic. Los manifestantes argumentan que el actual liderazgo del centro de readaptación ha permitido un entorno de irregularidades en el trato hacia los internos, lo cual viola los estándares básicos de derechos humanos y dignidad humana.

Impacto Carretera México-Toluca

Las consecuencias de la protesta se extendieron más allá del bloqueo inicial, afectando la movilidad general en la región metropolitana. En la carretera México-Toluca, se reportaron filas vehiculares que alcanzaron una extensión de hasta seis kilómetros en dirección hacia la Ciudad de México. Estos atascamientos generaron frustración entre los conductores que intentaban ingresar a la capital desde la zona poniente del país.

Situación Tráfico Matutino

La interrupción del tráfico generó complicaciones considerables para los automovilistas durante la mañana. Los retrasos acumulados por el bloqueo en Santa Fe y la carretera México-Toluca impactaron la puntualidad de miles de viajeros. Las autoridades de tránsito deben gestionar la reanudación del flujo vehicular conforme avanza la jornada.