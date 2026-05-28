Bloqueo vial en Calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur genera afectaciones en oriente de la Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó un bloqueo en la zona oriente de la capital, donde ciudadanos protestan por el riesgo que representa una fábrica de cajas con antecedentes de incendios. Se recomienda usar vías alternativas como Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Texcoco.

La noche de este miércoles 27 de mayo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre un bloqueo en el perímetro oriente de la Ciudad de México, específicamente en Calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur.

Se exhorta a la ciudadanía a seguir las vías alternativas. Automovilistas reportan avance lento y complicaciones para circular, por lo que se recomienda tomar vías alternas y salir con tiempo. En El Heraldo de México te revelamos las vías alternas y te explicamos los motivos del cierre en esta importante arteria al oriente de la capital.

Las vías alternativas para esta zona son: De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona han denunciado el riesgo que existe por una fábrica de cajas que ya se incendió en dos ocasiones. Por ello piden a las autoridades tomar cartas en el asunto y construir un plan de acción para proteger la integridad de los habitantes del perímetro. 21:00 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación del cruce de Eje 6 Sur y Calz.

Ermita Iztapalapa, alcaldía Iztapalapa, por manifestantes. #AlternativaVial Calz. Gral. Ignacio Zaragoza y Av. Texcoco. pic.twitter.com/rSsh1v1qs6 - OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 28, 202





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