Bloqueos Carreteros 17 Nov 2026: Campesinos Exigen Cumplimiento de Acuerdos SADER

Organizaciones campesinas convocan bloqueos para el 17 de noviembre de 2026 en cinco estados. Exigen el pago de apoyos y el cumplimiento de acuerdos con la Secretaría de Agricultura.

Una nueva jornada de bloqueos carreteros está programada para este martes 17 de noviembre de 2026. Organizaciones de campesinos han anunciado cierres en varias de las vías principales a lo largo del país. Esta movilización tiene como objetivo principal exigir el cumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno federal.

Confederación Agropecuaria Convoca Paros

La Confederación Agropecuaria de México es la principal promotora de estas acciones. A través de un comunicado publicado el sábado, la organización detalló las razones detrás de la convocatoria. El anuncio especifica que la movilización responde directamente al incumplimiento de los acuerdos establecidos el 22 de octubre de 2026 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Los productores otorgaron un voto de confianza y suspendieron la movilización convocada para el 27 de octubre. Sin embargo, sus peticiones siguen sin recibir una respuesta efectiva.

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Estados Afectados por los Cierres

Los bloqueos y paros carreteros se realizarán en algunas de las principales carreteras de distintas zonas de la República Mexicana. Hasta el momento, la Confederación Agropecuaria de México confirmó la presencia de campesinos en 25 puntos diferentes. Estos puntos de bloqueo se encuentran distribuidos en cinco estados específicos del país. Los estados identificados son Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco. Es importante señalar que no se ha confirmado si serán las únicas entidades o si se sumarán más a las protestas en fechas posteriores.

Exigencias de Rentabilidad y Pagos

Los demandantes han presentado una lista clara de reclamos estructurales y financieros. La primera exigencia es garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz. Asimismo, piden cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026. Otro punto crítico es la aplicación de la retroactividad de la cuota energética. Los productores consideran necesario eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027. Solicitan que se generen los mecanismos para cumplirlos, dado el contexto de ineficiencia percibido en CONAGUA, SADER y CFE.

Diligencias en Carreteras Principales

Se han identificado vías específicas donde se han confirmado los cierres para este martes. Entre las rutas afectadas se encuentran la Carretera 90 y la Carretera 45. También se mencionan puntos de estrangulamiento en la zona de Santa Rosa. En la región de Guanajuato, las vías Irapuato-Silao e Irapuato-Salamanca son objetivos de los bloqueos. Estos lugares estratégicos buscan maximizar el impacto logístico de la protesta.

Acceso a Programas de Precio Justo

Las demandas también incluyen la inclusión del maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría. Además, buscan asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz. Hasta el momento, no se ha informado de algún diálogo con autoridades que dé paso a la suspensión de estas movilizaciones. La situación permanece en tensión mientras se espera una resolución concreta.