Organizaciones agrícolas bloquearon vías en Guanajuato, Jalisco y Querétaro el 17 de noviembre. La Secretaría de Gobernación exigió diálogo yevitó afectaciones a la ciudadanía.

Organizaciones de agricultores cumplieron su promesa de realizar bloqueos carreteros desde la mañana del martes 17 de noviembre en el Bajío del país. Los puntos de interrupción se ubicaron estratégicamente en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Campeche. Esta movilización se llevó a cabo a pesar de los llamados oficiales de la Secretaría de Gobernación para evitar afectaciones a la ciudadanía.

Monitoreo de bloqueos en el Bajío

La Guardia Nacional, a través de su perfil en la red social X titulado Guardia Nacional Carreteras, llevó a cabo un seguimiento puntual y en tiempo real de las operaciones. La dependencia federal confirmó la ejecución de la medida en los cinco estados donde se prometió que se llevaría a cabo la protesta. La presencia constante del ejército y la policía federal permitió mantener un registro actualizado de la situación en las principales vías de comunicación.

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Puntos específicos afectados por carretera

De acuerdo con los informes en tiempo real presentados por la Guardia Nacional Carreteras, se identificaron múltiples zonas críticas con interrupciones totales o parciales. En el estado de Guanajuato, la carretera Celaya - Salvatierra se vio afectada a la altura del Km 115+800 en el municipio de Celaya. Asimismo, la vía Irapuato - Zapotlanejo presentó obstáculos en el Km 10+800, también en Celaya.

La situación continuó con la carretera Irapuato - León en el Km 125+300 y la ruta Querétaro - León en el Km 003+700. En la vía Querétaro - San Luis Potosí, los bloqueos se registraron en los kilómetros 063+000 y 087+000, evidenciando una concentración significativa de tensión en esta región central del país. La información detallada permitió a los conductores planificar rutas alternativas antes de iniciar sus viajes.

Interrupciones en Querétaro y Jalisco

El estado de Querétaro no fue ajeno a la movilización, con afectaciones en la carretera México - Querétaro a la altura del Km 147+850 en el municipio de San Juan del Río. En Jalisco, la vía Guadalajara - Nogales presentó bloqueos en el Km 018+000, específicamente en el poblado la Venta del Astillero en Zapopan. Adicionalmente, la carretera Guadalajara - Morelia tuvo interrupciones en el Km 040+000 en la caseta de Ocotlán.

De acuerdo con la información presentada por la Guardia Nacional Carreteras, Guanajuato es el estado con la mayor concentración de bloqueos y afectaciones en la región. Las fotografías compartidas por la dependencia federal muestran cómo los manifestantes utilizan camiones de carga y tractores para obstruir el tránsito. En algunos casos, los protestantes se ubicaron directamente en medio de la carretera portando pancartas para visibilizar sus demandas.

Posición de la Secretaría de Gobernación

Las autoridades federales no han publicado una estimación oficial de cuántos puntos de bloqueo existen en los estados convocados, ni si ha habido un acercamiento directo con quienes mantienen los puntos activos. Ante la incertidumbre, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado reiterando el llamado al diálogo entre las partes involucradas. La dependencia enfatizó que no existe necesidad de bloquear ni afectar a la población debido a los canales institucionales abiertos.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, reiteró estas posturas durante la Conferencia del pueblo. Ella encabezó la conferencia en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la disposición institucional para encontrar soluciones pacíficas. Rodríguez Velázquez remarcó que su dependencia, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, han sostenido mesas de trabajo constantes.

Acuerdos incumplidos y demandas campesinas

La titular de la Segob señaló que existe una coordinación permanente con los gobiernos estatales para abordar las quejas del sector. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, los agricultores aún perciben demandas sin cumplir por parte de las autoridades federales. Las organizaciones campesinas han acusado explícitamente al gobierno de no respetar los acuerdos alcanzados previamente en las negociaciones.

La tensión entre el sector agrícola y el gobierno federal parece ser la causa raíz de las interrupciones viales masivas. La falta de resolución rápida a los agravios históricos del campo podría prolongar los conflictos. Los ciudadanos afectados por la congestión vehicular esperan que el diálogo institucional restablezca la normalidad en las principales arterias de comunicación del Bajío mexicano lo antes posible.