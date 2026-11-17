La Coagromex convoca bloqueos el 17 de noviembre 2026 en Guanajuato y otros estados por incumplimiento de acuerdos con la Sader. Conoce los puntos exactos.

Este martes 17 de noviembre de 2026, la Confederación Agropecuaria de México, conocida como Coagromex, ordenará la realización de nuevos bloqueos carreteros en todo el territorio nacional. La organización agrícola convocó esta jornada de movilizaciones para exigir el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados previamente con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Horarios y puntos críticos en Guanajuato

Los bloqueos carreteros de campesinos iniciarán puntualmente a las 08:00 horas de este martes 17 de noviembre. La Coagromex informó que las acciones se ejecutarán simultáneamente en 25 puntos específicos, distribuidos entre 24 ubicaciones carreteras y una sede gubernamental, lo que generará complicaciones en el tránsito desde las primeras horas de la mañana.

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El estado de Guanajuato concentrará la mayor parte de la confrontación con 16 puntos de movilización. Las rutas principales afectadas incluyen la Carretera 90 con bloqueos en los entronques de Pueblo Nuevo, La Herradura, Cuerámaro y la altura de La Guillete, todos en ambos sentidos.

En la Carretera 45, los transportistas deberán prepararse para paralizaciones en Santa Rosa, Plan de Ayala y frente a la Central de Abastos de León. También se reportarán interrupciones en la Carretera Irapuato-Silao, la conexión Irapuato-Salamanca junto a la gasolinera del Distrito de Riego 011, y la Autopista León-Aguascalientes cerca de la caseta de Plan de Ayala.

Adicionalmente, Guanajuato verá afectada la Carretera Celaya-Salvatierra en Rincón de Tamayo y el entronque a Tarimoro, así como la Carretera 57 en los cruces con Doctor Mora y San Luis de la Paz. El Libramiento de Irapuato también tendrá sus gasolineras Las Gemelas bloqueadas.

Impacto regional en Jalisco y Michoacán

Fuera de Guanajuato, Jalisco alojará cinco puntos de movilización que afectan la logística de transporte regional. Los bloqueos se ubican en la Carretera Guadalajara-Colima en el kilómetro 40, la vía Guadalajara-Nogales en La Venta del Astillero, Zapopan, y la caseta de Ocotlán en la ruta hacia la capital federal.

El estado de Jalisco también verá cerrada la Carretera La Barca-Atotonilco a la altura del Hotel Krystal y la caseta de Tepatitlán en la Carretera 80. Estos puntos estratégicos buscan presión directa sobre los corredores comerciales principales de la región Occidente.

En Michoacán, dos puntos de la Carretera México-Morelia serán cerrados. El primero corresponde a la caseta de Vistahermosa en ambos sentidos, mientras que el segundo se sitúa en la Carretera Vistahermosa-La Piedad, específicamente a la altura de las instalaciones de SuKarne.

Requerimientos económicos de los productores

La Coagromex justificó estas acciones debido al incumplimiento de compromisos establecidos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 22 de octubre de 2026. Los productores exigen el otorgamiento de apoyos económicos directos que garanticen la rentabilidad de la producción de maíz, un pilar fundamental de su sustento.

Asimismo, reclaman la liquidación urgente de los adeudos correspondientes al trigo del ciclo otoño-invierno 2024-2025. También solicitan el pago de los recursos pendientes asignados al maíz del ciclo primavera-verano 2026, derechos que los campesinos consideran vencidos por el gobierno federal.

Las demandas incluyen la efectivización de los seguros agrícolas en las regiones afectadas por siniestros recientes. Los productores piden que se aplique retroactivamente la cuota energética y que se facilite su inscripción al Programa Especial de Energía para el Campo sin trámites burocráticos adicionales.

Concentraciones en Querétaro y Campeche

Querétaro participará con un solo punto de movilización en la Carretera federal 57, específicamente en la caseta de Palmillas, con cierres en ambos sentidos de la vía México-Querétaro. Esta ubicación es crítica para el flujo de mercancías entre la capital y el Bajío.

En Campeche, la protesta tomará la forma de una concentración de productores agrícolas frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Esta acción simboliza el conflicto directo con la autoridad federal y la falta de respuestas a las negociaciones pendientes.

Finalmente, los agricultores solicitan garantizar el acceso a programas de precios justos tanto para el maíz como para el trigo. También exigen la incorporación del maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano dentro de los esquemas de apoyo gubernamental para asegurar mercados estables y justos para sus cosechas.