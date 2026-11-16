Bloqueos carreteros en México: Agricultores convocan marcha del 17 de noviembre

Coagromex lidera protestas en cinco estados del centro de México el 17 de noviembre por pagos pendientes y apoyos agrícolas. Conoce los detalles.

La Confederación Agropecuaria de México ( Coagromex) ha liderado la convocatoria para una nueva jornada masiva de bloqueos carreteros programada para el martes 17 de noviembre. Esta movilización surge como respuesta directa a la necesidad de garantizar apoyos financieros, el cumplimiento inmediato de pagos atrasados y la resolución urgente de trámites administrativos que se encuentran estancados en las instancias gubernamentales correspondientes.

La decisión de intensificar la presión social fue acordada durante una reunión celebrada el sábado pasado por seis organizaciones distintas de trabajadores del sector agrícola. Estas agrupaciones se han comprometido a sumarse activamente a las acciones de protesta, consolidando un frente común que busca visibilizar sus demandas ante las autoridades federales y estatales.

Also read Bloqueos Carreteros 17 Nov 2026: Campesinos Exigen Cumplimiento de Acuerdos SADER

Localización Geográfica de las Protestas

La manifestación no tendrá un alcance nacional, sino que se concentrará específicamente en cinco estados del centro y sur del país para maximizar el impacto logístico. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Coagromex, las localidades afectadas por los bloqueos son Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco, donde se esperan cierres estratégicos de vialidades principales.

En el estado de Guanajuato, la ruta crítica de la Carretera 90 sufrirá interrupciones a la altura de los entronques Pueblo Nuevo, La Herradura y Cuerámaro, afectando ambos sentidos de circulación vehicular. Además, la Carretera 45 experimentará bloqueos en Santa Rosa, Plan de Ayala y frente a la central de abastos de León, así como en el Puerto Interior con dirección a Silao y regreso.

Las vías Irapuato-Silao e Irapuato-Salamanca también serán objeto de protestas en sus entronques principales con la autopista Salamanca-León y cerca de la gasolinera del Distrito de Riego 011, respectivamente. La Autopista León-Aguascalientes verá afectada la caseta Plan de Ayala y la central de abastos de León, mientras que la Celaya-Salvatierra y la Carretera 57 registrarán paralizaciones en Rincón de Tamayo, Tarimoro, Dr. Mora y San Luis de la Paz.

Detalles de la Intervención Vial Estatal

En Querétaro, el bloqueo se centrará exclusivamente en la Carretera 57, específicamente a la altura de la caseta Palmillas, lo que podría generar congestión en el corredor industrial de la región. Por su parte, Michoacán registrará interrupciones en la Carretera México-Morelia cerca de la caseta de Vistahermosa y en el tramo Vistahermosa-La Piedad frente a Sukarne, asegurando ambos sentidos de tránsito.

La situación en Campeche presenta particularidades al no limitarse a una carretera específica, sino que los manifestantes bloquearán directamente las oficinas de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) en la capital del estado. En Jalisco, la protesta afectará múltiples arterias viales, incluyendo la Guadalajara-Colima en el kilómetro 40, la venta del Astillero en Zapopan, la caseta de Ocotlán y la vía hacia Atotonilco cerca del Hotel Krystal.

Adicionalmente, en Jalisco se bloqueará la Caseta de Tepatitlán en la Carretera 80, ampliando el radio de congestión en las zonas rurales y urbanas circundantes. Estas acciones coordinadas buscan demostrar la capacidad de movilización de los agricultores y su disposición para mantener la presión hasta obtener respuestas concretas a sus solicitudes.

Dem Mandos Principales de los Protestantes

Las exigencias presentadas en el comunicado oficial son claras y detalladas, buscando principalmente garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz, un insumo básico para la seguridad alimentaria. Asimismo, los agricultores demandan la cobertura inmediata de los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-I 24-25, así como la liquidación de adeudos del maíz del ciclo P-V 2026.

Otro punto crítico es la aplicación urgente del seguro agrícola en todas las zonas que han sido catalogadas como siniestradas por fenómenos climáticos adversos. Los productores también solicitan la aplicación retroactiva de la cuota energética para reducir costos operativos, medida que consideran vital para la viabilidad económica de sus negocios en el corto plazo.

Trámites Administrativos y Nuevos Programas

Los agricultores exigen la eliminación de los lineamientos burocráticos que impiden la inscripción al PEUA 2027, o bien la generación de mecanismos alternativos para cumplirlos debido a la ineficiencia percibida en las dependencias de CONAGUA, SADER y CFE. Esta petición responde a años de trabas administrativas que han dejado a muchos pequeños productores sin acceso a beneficios oficiales.

Finalmente, el sector busca asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso garantizado al programa de precio justo para el trigo y el maíz. También piden que se incluya el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría, reconociendo la importancia de diversificar las cadenas de valor y proteger a los consumidores.