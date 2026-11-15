Bloqueos carreteros en México: Campesinos bloquean vías el 17 de noviembre de 2026

Organizaciones agrícolas bloquean carreteras en Guanajuato, Querétaro y Jalisco el 17 de noviembre de 2026. Exigen cumplimiento de acuerdos con Sader sobre pagos de trigo y seguros.

La Confederación Agropecuaria de México ha convocado oficialmente a una nueva jornada de bloqueo carretero para el próximo martes 17 de noviembre de 2026. Esta movilización afectará múltiples puntos estratégicos en la República Mexicana, pocos días después de que finalizara el puente largo que generó un intenso tráfico vehicular. La medida busca presionar al gobierno federal para resolver conflictos pendientes en el sector primario.

Incumplimiento de Acuerdos con Sader

El detonante principal de esta protesta es el supuest incumplimiento por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de los compromisos establecidos durante las negociaciones del 22 de octubre de 2026. Los productores agrícolas argumentan que las garantías otorgadas en esa fecha no se han materializado en acciones concretas que beneficien a las familias del campo.

Also read Reporte de vialidad en México: restricciones, accidentes y movilizaciones el 14 de noviembre de 2026

Las organizaciones firmantes del comunicado han detallado ocho peticiones específicas que consideran esenciales para la estabilidad del sector. Entre los requisitos más urgencia se encuentra la cobertura inmediata de los pagos pendientes correspondientes al ciclo agrícola O-1 24-25, los cuales son vitales para la liquidez de los productores de trigo.

Además, se exige la aplicación efectiva de los seguros agrícolas en las regiones que han sido declaradas como zonas siniestradas debido a fenómenos climáticos adversos. Los productores sostienen que la falta de respuesta en este aspecto pone en riesgo su capacidad operativa y la sostenibilidad de sus empresas familiares a mediano plazo.

Peticiones Específicas y Programas de Apoyo

La lucha también incluye la reforma de los lineamientos administrativos que actualmente impiden la inscripción al programa PEUA 2027. Las organizaciones requieren que se generen mecanismos claros que permitan el acceso a este beneficio o, en su defecto, que se eliminen las barreras burocráticas que obstaculizan dicha participación.

Otro punto crítico es la garantía de acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz. Los manifestantes sostienen que la volatilidad de los mercados y la falta de subsidios adecuados han erosionado los márgenes de ganancia de los agricultores, haciendo inviable la producción sin apoyo estatal directo.

También se solicita la inclusión del maíz amarillo no transgénico para consumo humano dentro de los esquemas de apoyo oficiales de la Secretaría. Esta petición busca reconocer y financiar un tipo de cultivo que, aunque esencial para la seguridad alimentaria nacional, ha sido excluido de las figuras de apoyo tradicionales diseñadas para otros fines industriales.

Puntos Estratégicos de Bloqueo en Cinco Estados

La movilidad será desplegada en 25 puntos específicos distribuidos en cinco estados clave de la geografía nacional: Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco. Esta distribución busca maximizar el impacto logístico y económico de la protesta, afectando tanto carreteras federales como autopistas de peaje vitales para el transporte de mercancías.

En el estado de Guanajuato, los bloqueos se concentrarán en la Carretera 90 a la altura del entronque La Herradura en ambos sentidos. Asimismo, se afectará la Carretera 90 en la zona de la Guilete, así como la Carretera 45 en Santa Rosa y Plan de Ayala, frente a la central de abastos de León. También se bloqueará la Carretera 45 frente al Puerto Interior en el sentido Silao-León.

La región de Irapuato-Salamanca verá afectada la vía a la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011. Además, la Autopista León-Aguascalientes será cerrada en la zona de la central de abastos de León, en sentido León-Aguascalientes. En Querétaro, el punto neurálgico será la Carretera México-Morelia frente a la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos.

En Campeche, la movilización se centrará en las oficinas de la Sader, simbolizando el reclamo directo contra la autoridad federal. En Jalisco, se afectará la Carretera Guadalajara-Nogales a la altura de la venta del Astillero en Zapopan, y la Carretera La Barca-Atotonilco frente al Hotel Krystal, asegurando la visibilidad de la protesta en corredores de alta demanda.

Impacto en la Ciudadanía y Próximos Pasos

La Confederación Agropecuaria de México ha emitido un comunicado disculpándose con la sociedad en general por las molestias que estos cierres puedan causar. La organización ha enfatizado que su objetivo no es paralizar la economía, sino buscar soluciones concretas que permitan a las familias del campo seguir produciendo alimentos sanos y seguros para el país.

Los ciudadanos que deban desplazarse por las redes viales mencionadas entre el 17 y el 18 de noviembre de 2026 deben planificar rutas alternativas. La convicción del sector agrícola es que el diálogo debe traducirse en resultados tangibles, y que la presión social es la única vía restante si las negociaciones continúan estancadas.

Se espera que la presencia de miles de productores en los puntos señalados obligue a las autoridades a retomar la mesa de diálogo con urgencia. El incumplimiento de los acuerdos del 22 de octubre ha generado una confianza deteriorada, lo que hace prever que las movilización podría extenderse o intensificarse si no se presentan avances inmediatos sobre las ocho peticiones planteadas.