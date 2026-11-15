Bloqueos carreteros en México: COAGROMEX suspende paz tras incumplimiento de SADER

Confederación Agropecuaria de México activa 25 bloqueos en 5 estados por incumplimiento de SADER. Exigen pagos atrasados y apoyos directos para el sector.

La Confederación Agropecuaria de México, conocida por sus siglas COAGROMEX, ha confirmado oficialmente la ejecución de al menos 25 bloqueos en las carreteras del país para el martes 17 de noviembre. Esta movilización masiva se ha intensificado debido al incumplimiento de los acuerdos establecidos previamente con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, generando cierres viales en cinco estados clave: Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.

Desencadenante del conflicto con SADER

El cierre de las vialidades responde directamente al incumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 22 de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La movilización surge luego del voto de confianza que los agricultores otorgaron en octubre, cuando decidieron suspender una protesta programada para el día 27 de ese mes tras pactar compromisos con la dependencia federal. Al no recibir una respuesta efectiva a sus demandas, el sector determinó retomar las medidas de presión de manera inmediata.

Also read Federico Warner y su vínculo con México: de la herencia familiar a la NFL

Pliego petitorio y exigencias productivas

El pliego petitorio del sector agropecuario contempla puntos centrales que buscan estabilizar la economía rural, empezando por garantizar un apoyo directo para la rentabilidad del productor de maíz. Entre las demandas urgentes se incluye cubrir pagos atrasados del trigo correspondientes al ciclo Otoño-Invierno 2024-2025, así como satisfacer los pagos pendientes del maíz del ciclo Primavera-Verano 2026. Además, solicitan aplicar el seguro agrícola en zonas siniestradas y garantizar el acceso al programa de precio justo para trigo y maíz.

Las exigencias también abordan problemas estructurales como la aplicación de la retroactividad de la cuota energética y la eliminación de lineamientos que bloquean la inscripción al PEUA 2027 ante la ineficiencia de CONAGUA, SADER y CFE. Otro punto fundamental es incorporar el maíz amarillo no transgénico para consumo humano dentro de los apoyos de la Secretaría, reconociendo su valor específico para la seguridad alimentaria nacional.

Impacto vial en Guanajuato y Jalisco

Las afectaciones viales se extenderán a través de Guanajuato con interrupciones previstas en la Carretera 90 a la altura de Pueblo Nuevo, La Herradura, Cuerámaro y La Guillete. En esta entidad también se cerrarán tramos de las carreteras Irapuato-Silao e Irapuato-Salamanca, la autopista León-Aguascalientes, así como secciones de la Carretera 45 y la ruta Celaya-Salvatierra, afectando significativamente el transporte de carga agrícola.

En Jalisco, la organización Amigos por el Campo coordinará cinco puntos de cierre estratégicos. Estos bloqueos ubicarán a los manifestantes en la Carretera Guadalajara-Colima en el kilómetro 40, la ruta Guadalajara-Nogales a la altura del Astillero en Zapopan, la vía Guadalajara-México en la caseta de Ocotlán. Asimismo, se cerrarán el tramo La Barca-Atotonilco y la Carretera 80 en la caseta de Tepatitlán.

Presencia en Michoacán, Querétaro y Campeche

Michoacán registrará la presencia de manifestantes en la Carretera México-Morelia, específicamente a la altura de Vistahermosa y en el tramo Vistahermosa-La Piedad, en la zona de SuKarne. Querétaro reporta un único punto de bloqueo concentrado en la carretera 57, en la caseta de Palmillas, lo que podría generar cuellos de botella en el flujo vehicular regional durante la jornada.

En Campeche, la protesta se concentrará directamente frente a las oficinas estatales de la SADER, marcando una diferencia táctica respecto a los cierres carreteros de otras entidades. Esta acción busca llamar la atención inmediata de las autoridades federales y estatales en la región sureste, reafirmando la urgencia de los productores locales ante la falta de respuesta a sus demandas pactadas anteriormente.