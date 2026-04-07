Bloqueos Carreteros Generan Pérdidas Millonarias y Preocupación en el Sector Empresarial Mexicano

Los bloqueos carreteros en México causan pérdidas millonarias y preocupación. Líderes empresariales y economistas evalúan el impacto en la producción, la logística y el comercio. Se destaca la urgencia de abordar la inseguridad vial para proteger la economía.

En relación con los recientes bloqueos carreteros en diversas partes del país, se han manifestado diversas opiniones y preocupaciones por parte de líderes empresariales y economistas.

Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, expresó cautela ante el posible impacto de estos bloqueos en la dinámica industrial de la región, destacando la importancia crítica de la logística en sectores como el manufacturero, automotriz y de exportación, donde los tiempos de entrega son cruciales para la continuidad operativa. Se reconoció que las demandas de los manifestantes, basadas en la inseguridad en las carreteras, reflejan una problemática real que afecta a toda la cadena productiva. Rafael Amar Támez, director general de Zapa, señaló que sus operaciones, ubicadas en el norte y la frontera, no se han visto afectadas directamente, aunque reconoció la necesidad de abordar las preocupaciones de los transportistas respecto a la seguridad vial. Antonio Serrano Camarena, economista, estimó que el impacto en la entidad sería limitado, concentrándose en productos alimenticios provenientes del centro del país, pero advirtió sobre posibles incrementos de precios. Para la industria automotriz, el impacto se considera poco significativo, con algunas afectaciones puntuales en el suministro de piezas desde Toluca y en viajes de negocios. Salvador Rodríguez, dirigente de la Canaco Saltillo, mencionó las afectaciones al sector comercio, principalmente por retrasos en la entrega de mercancías provenientes del centro del país, como ropa, calzado y artículos de mercería.\A nivel nacional, la preocupación se centra en las significativas pérdidas económicas que los bloqueos carreteros están generando. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) estimó pérdidas diarias superiores a los 750 millones de pesos, con proyecciones de hasta 6 mil millones de pesos semanales en escenarios prolongados o simultáneos. Se enfatizó el impacto directo en empresas, trabajadores y consumidores, instando al diálogo como vía para evitar medidas perjudiciales para la economía. Se recordó que el transporte terrestre es esencial en México, representando más del 56% de la carga, y que cada unidad de transporte detenida puede generar pérdidas de hasta 180 mil pesos diarios. Las consecuencias incluyen disrupciones en inventarios, incumplimientos contractuales, retrasos en entregas y, potencialmente, paros técnicos en plantas industriales, afectaciones a las exportaciones, encarecimiento de costos logísticos y riesgos en el abasto de insumos y productos esenciales, impactando a millones de familias. Un representante de una empresa puntualizó que han visto impactos de entre 2% y 5% en producción semanal, aumentos logísticos de hasta 10%, y presión en los tiempos de entrega hacia sus clientes en Estados Unidos.\El análisis de la situación revela una compleja interacción entre la seguridad vial, la logística y la economía nacional. Los bloqueos carreteros, motivados por la inseguridad, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la red de transporte terrestre y su impacto en la producción, el comercio y el suministro de bienes y servicios. Si bien algunas industrias y regiones pueden no estar directamente afectadas, el efecto dominó de estos bloqueos se extiende a lo largo de toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta los consumidores finales. La urgencia de resolver la problemática de la inseguridad en las carreteras, a través de medidas efectivas que garanticen la seguridad de los transportistas y la fluidez del tráfico, se convierte en una prioridad para proteger la economía y el bienestar de la población. Las pérdidas económicas, el riesgo de desabastecimiento y el aumento de precios son solo algunas de las consecuencias de esta situación, lo que subraya la necesidad de una solución integral que involucre a todos los actores relevantes





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