Taxistas bloquean avenidas clave como Insurgentes Norte y Calzada Vallejo para exigir constancias firmadas por INVEA, generando caos vial en la capital mexicana.

Grupos organizados de conductores de taxis han iniciado una serie de bloqueos viales en la Ciudad de México, lo que ha generado una significativa obstaculización del tránsito en puntos estratégicos de la capital. Las protestas, que se concentran principalmente en la zona norte de la ciudad, tienen como objetivo principal presionar a las autoridades para garantizar la entrega inmediata de constancias firmadas por el Instituto de Verificación Administrativa ( INVEA).

Ubicación exacta de los puntos de bloqueo vial

Los bloqueos más impactantes se localizan en la Avenida Insurgentes Norte, específicamente frente al paradero de Indios Verdes, una arteria de vital importancia para la movilidad en la ciudad. Además de esta zona crítica, los taxistas han extendido sus manifestaciones a otras vialidades del norte, incluyendo la Avenida 608 en dirección sur y la Avenida 412 en la colonia San Juan de Aragón IV Sección. También se reportan cortes en la Av. Insurgentes Norte a la altura de la Calzada Ticomán, así como en la intersección de la Calzada Vallejo y el Eje 3 Norte (Cuitláhuac) en la colonia Pro Hogar.

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Exigencias laborales ante el Instituto de Verificación

La causa raíz de estas movilizaciones es la demanda de los conductores por recibir las constancias oficiales firmadas por el INVEA, un organismo regulador clave para la operación legal del servicio. Los grupos protestantes también exigen el cumplimiento estricto de los acuerdos previamente establecidos con dicho instituto, lo que consideran fundamental para la formalización y seguridad de su actividad laboral. Esta exigencia refleja un descontento profundo sobre los trámites burocráticos que afectan directamente sus medios de subsistencia.

Impacto vial y recomendaciones de movilidad

Las autoridades de la Secretaría de Control de Tránsito han enviado elementos a los lugares bloqueados con el fin de agilizar la circulación y mitigar los efectos del caos vial. Las alcaldías de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco han sido especialmente afectadas, aunque los accesos del norte de la ciudad presentan los niveles más altos de congestión. Para evitar los embotellamientos, se recomiendan alternativas como la Avenida Instituto Politécnico Nacional, la Avenida 608, la Avenida Oceanía, el Circuito Interior, la Avenida Jardín y la Avenida Insurgentes.

Alerta por prolongación de las protestas

No existe una hora prevista para el término de los bloqueos, por lo que las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de información. Se aconseja a quienes deban circular por la Avenida Insurgentes que salgan con tiempo de sus hogares, anticipando posibles retrasos significativos. La incertidumbre sobre la duración de las protestas obliga a los conductores y pasajeros a planificar sus rutas con extrema precaución para garantizar su seguridad y puntualidad.