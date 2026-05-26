Bloqueos en la 5 de Mayo causan pérdidas millonarias en CDMX

El bloqueo de maestros de la CNTE en la Avenida 5 de Mayo provoca pérdidas superiores a 39 millones diarios, afectando a 3 624 negocios y amenazando la reputación internacional de la Ciudad de México antes del Mundial 2026.

La acción de bloqueos que la organización de maestros de la CNTE ha llevado a cabo en la emblemática Avenida 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México ha generado un impacto económico de magnitud sin precedentes, afectando a miles de negocios y a establecimientos turísticos con miras al Mundial 2026.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de la capital, un solo día de bloqueos provoca pérdidas aproximadas de nombre que exceden los 39 millones de pesos diarios, cifra que se ha consolidado tras un monitoreo exhaustivo de las 3 624 unidades económicas situadas en el corredor. El continuo cierre de la Avenida 5 de Mayo no solo interrumpe el flujo de visitantes, sino que además genera interrupciones en la cadena de suministro, la logística y las operaciones diarias de los comercios, provocando una caída drástica en sus ventas y poniendo en riesgo la estabilidad de la economía local.

Para ilustrar la gravedad del fenómeno, los maestros de la CNTE, mediante la instalación de tiendas de campaña sobre la vía de la 5 de Mayo, han bloqueado el paso de peatones y vehículos, obligando a las autoridades a emprender maniobras de traslado de residentes y empresarios afectados. Este obstáculo directo a la movilidad urbana engendra consigo la pérdida de ingresos para los minoristas y restaurantes situados a pocos metros de la avenida, donde el tránsito habitual es esencial para su supervivencia financiera.

Al mismo tiempo, la media de los afectados también se extiende a las cifras de empleo formal, puesto que las pequeñas y medianas empresas defensores del Centro Histórico representan una proporción considerable de los empleadores del área y suelen operar con márgenes de beneficio de apenas un 3% a 5%. Ante este contexto, el presidente de CANACO CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, ha preciso que la situación de vulnerabilidad de estos negocios se vuelve implacable cuando se trata de cierres prolongados o disminución de ventas, y que la falta de recursos para cubrir costumbres indirectas, como la remuneración de personal o la adquisición de materias primas, compromete la continuidad de la actividad económica.

Gutiérrez Camposeco ha pontificado que el movimiento de bloqueos repercute negativamente también en la reputación de la Ciudad de México en el ámbito internacional, especialmente con el acercamiento del Mundial de fútbol. Para mejorar la relación con el turismo y mantener la función de la zona como especie atrayente del visitante, la CANACO ha establecido un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad y al Gobierno Federal para forzar la apertura de las vías de comunicación por medio de mesas dialogantes que trabalque en conjunto con los grupos de maestros de la CNTE, orientados en encontrar una solución que haga respetar la crítica del trabajador sin transgredir el derecho al libre tránsito ni la actividad comercial.

En caso de que la situación continúe, reivindica al presidente de CANACO la perspectiva de cierres definitivos de negocios, pérdida de empleos formales y un deterioro adicional en la actividad económica del Centro Histórico, la cual migró de la condición, de cara a destacar la importancia de una respuesta conjunta





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bloqueos CNTE 5 De Mayo CANACO CDMX

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marcha de Maestros de la CNTE Mañana 25 de Mayo en CDMX: Bloqueos y Alternativas VialesDebido a la movilización, autoridades prevén importantes afectaciones viales y cierres en distintas avenidas del centro de la capital

Read more »

Marcha de Maestros de la CNTE Mañana 25 de Mayo en CDMX: Bloqueos y Alternativas VialesDebido a la movilización, autoridades prevén importantes afectaciones viales y cierres en distintas avenidas del centro de la capital

Read more »

Marcha de la CNTE en CDMX HOY 25 de mayo: Sigue EN VIVO lo más relevanteAdelantan protestas

Read more »

Bloqueos en Oaxaca Hoy: Estas Son las Zonas Afectadas por Manifestación de la CNTEAquí te decimos cuáles son las zonas afectadas por los bloqueos de la CNTE hoy, en Oaxaca

Read more »