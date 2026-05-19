Bloqueos en Río de la Loza afectan la circulación en CDMX

La situación de bloqueo en Dr. Río de la Loza, a la altura de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la alcaldía Cuauhtémoc, afecta la circulación en la zona centro de CDMX.

Este martes, 19 de mayo de 2026, se cumplen cinco días de bloqueo en Río de la Loza, lo que afecta severamente la circulación en la zona.

Los bloqueos de calles en la Ciudad de México ya son comunes y este martes no es la excepción; en esta nota, te decimos cuáles son las alternativas viales por el cierre total en Dr. Río de la Loza, a la altura de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de CDMX. Desde el viernes, 15 de mayo de 2026, un colectivo de mujeres comenzó con el bloqueo en Dr. Río de la Loza, a la altura de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, para exigir a las autoridades avances en sus carpetas de investigación relacionadas con violencia familiar.

Una de las manifestantes declaró que es una víctima de violencia familiar por parte de un policía de Investigación. Su declaración, recogida por medios de comunicación presentes en el lugar, dice: "Mi carpeta no ha prosperado porque hay tráfico de influencias y siempre, como él me lo dijo: yo soy policía de Investigación, sé cómo, cuándo y dónde hacer las cosas





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