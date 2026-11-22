La Guardia Nacional y CAPUFE reportan múltiples incidentes en carreteras federales incluyendo Acatzingo-Ciudad Mendoza y México-Puebla. Conoce los cierres y afectaciones viales del día.

La infraestructura vial federal experimenta una notable saturación y múltiples interrupciones en la circulación durante la madrugada del lunes en diversas regiones de México. Organismos como la Guardia Nacional y la Comisión Federal de Carreteras ( CAPUFE) han emitido alertas inmediatas sobre el estado crítico de las vías principales, lo que obliga a los conductores a replantear sus rutas con anticipación para evitar retrasos prolongados.

Incidentes críticos en Acatzingo y Ciudad Mendoza

La autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza presenta una de las situaciones más complejas debido a la acumulación de incidentes consecutivos que han reducido drásticamente la capacidad de flujo vehicular. A las 03:24 horas, la reducción de carriles en el kilómetro 233, dirección Ciudad Mendoza, persiste como consecuencia de un choque por alcance entre tractocamiones y la subsiguiente salida de las unidades de la carretera, generando una densa carga vehicular que afecta severamente la movilidad en este tramo estratégico.

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Simultáneamente, el kilómetro 244 de la misma vía, en dirección Acatzingo, mantiene un cierre de circulación total y cargas intensas tras la atención de otro accidente donde el personal de vialidad de CAPUFE continúa realizando labores de limpieza urgentes. Esta interrupción, iniciada anteriormente y que se reporta activa con reducción de carriles desde las 00:42 horas, ha obligado a los conductores a esperar maniobras para el retiro de las unidades siniestradas, prolongando el tiempo de espera en esta zona de alto tráfico comercial.

Saturación en el corredor México-Puebla y La Tinaja

El corredor conocido como autopista México-Puebla también registra afectaciones significativas que impactan el transporte de pasajeros y mercancías hacia la capital del estado. A las 03:18 horas, se documentó una reducción de carriles en el kilómetro 73, dirección Puebla, motivada por un choque por alcance y la volcadura de un automóvil, eventos que requieren la presencia de unidades de rescate y limpieza para restablecer la normalidad en esta importante conexión metropolitana.

En la autopista La Tinaja-Isla, la circulación se ha visto interrumpida en múltiples frentes debido a fallas mecánicas y colisiones de menor escala pero igual impacto en el flujo. Mientras que en el kilómetro 86, dirección La Tinaja, se restableció la circulación a las 01:05 horas tras atender un incidente previo, nuevamente se reportó reducción de carriles en el mismo punto a las 00:34 horas por un autobús con fallas técnicas. Adicionalmente, el kilómetro 100 de esta misma vía presenta reducción de carriles desde las 00:16 horas debido a un choque por alcance entre tractocamiones.

Recomendaciones oficiales para evitar contratiempos

Las autoridades viales, incluyendo a la Guardia Nacional y a los operadores de infraestructura, advierten a la ciudadanía sobre la necesidad de verificar constantemente los informes de estado de la carretera antes de iniciar cualquier viaje largo. La acumulación diaria de accidentes, deslaves o bloqueos por manifestaciones en distintos puntos del país convierte la planificación logística en un paso obligatorio para evitar quedarse atrapado en embotellamientos prolongados.

Es imperativo que los conductores mantengan la atención en los boletines oficiales y respeten las señales de tránsito y las indicaciones del personal de seguridad y vialidad en sitio. La reducción de carriles y los cierres parciales o totales son medidas de seguridad necesarias tras los accidentes, y la paciencia junto con la circulación defensiva se presentan como las herramientas más efectivas para mitigar los riesgos asociados a estas condiciones viales adversas reportadas en la jornada actual.