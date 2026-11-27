Reporte detallado de bloqueos, accidentes y reducciones de carriles en autopistas de México. Actualizaciones de Capufe y Guardia Nacional sobre el estado del tráfico.

Los automovilistas en México enfrentan diversas complicaciones viales este viernes debido a una serie de accidentes, mantenimiento y condiciones climáticas adversas que han afectado la fluidez en múltiples tramos de la red carretera nacional. Las autoridades, a través de sus canales oficiales, han emitido alertas para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por estas zonas críticas.

Situación en Autopistas del Bajío y Centro

La Autopista México-Cuernavaca registra múltiples incidentes que han obligado a reducir carriles y, en algunos casos, a detener la circulación por completo. A las 7:47 horas, se reportó una reducción de carriles en el kilómetro 74, con dirección a Cuernavaca, causada por un choque por alcance múltiple que obstruyó parcialmente la vía. Poco después, a las 8:18 horas, la situación empeoró en el kilómetro 60, también con dirección a la Ciudad de México, donde una vagoneta chocó contra el muro central y volcó, generando nuevamente una reducción de carriles y afectando el flujo vehicular en ese sector específico.

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No obstante, también hay buenos reportes en esta ruta. A las 6:09 horas, se anunció que concluyeron los trabajos de mantenimiento en el kilómetro 77 de la misma Autopista México-Cuernavaca, normalizándose la circulación en ese punto. En Querétaro, el Libramiento Noreste, específicamente en Chichimequillas a la altura del kilómetro 37 con dirección a San Luis Potosí, presenta tráfico intenso desde las 4:39 horas debido a la atención de un incidente no especificado. Asimismo, en la autopista Querétaro-Irapuato, a las 8:13 horas, se mantiene la reducción de carriles en el kilómetro 53, con dirección a Irapuato, mientras las autoridades atienden un accidente por alcance entre tractocamiones que ha dificultado el paso de vehículos pesados.

Reportes en el Norte y Noroeste del País

La situación en los tramos norteños también requiere atención especial por parte de los conductores. En la autopista Navojoa-Ciudad Obregón, a las 2:42 horas, se confirmó que continúa la reducción de carriles a la altura del kilómetro 184, con dirección a Ciudad Obregón. Esta interrupción se debe a la atención de un autobús que presenta una falla mecánica, lo que ha obligado a desviar parte del tráfico para permitir la evacuación segura del vehículo y su carga.

Más al noroeste, la circulación en la autopista Ciudad Obregón-Guaymas permanece cerrada desde tempranas horas. A las 8:23 horas, se informó que el tramo a la altura del kilómetro 26, con dirección a Guaymas, sigue sin permitir el paso de vehículos mientras se atiende un incidente. Este cierre total representa una interrupción significativa para el transporte de carga y pasajeros que requieren conectar ambas ciudades mediante esta vía federal.

Condiciones Climáticas y Recomendaciones Oficiales

Además de los accidentes de tránsito, las condiciones meteorológicas han surgido como un factor de riesgo adicional. Capufe reportó a las 6:10 horas la presencia de neblina en la autopista Tijuana-Ensenada, específicamente a la altura de la Plaza de Cobro Rosarito. Esta baja visibilidad ha llevado a las autoridades a recomendar a los automovilistas conducir con extrema precaución en ese tramo costero.

La Guardia Nacional Carreteras y Capufe comparten estas actualizaciones diariamente a través de sus redes sociales, instando a los conductores a planificar sus rutas con anticipación. Los usuarios de la vialidad son exhortados a mantenerse informados sobre el estado de las carreteras antes de emprender viajes, ya que la atención de emergencias y el mantenimiento en obra pueden variar durante el día, afectando los tiempos de viaje y la seguridad en la carretera.