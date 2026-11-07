Bloqueos y cierres en carreteras de México el 7 de noviembre de 2026

Guardia Nacional y Capufe reportan cierres parciales y totales en autopistas mexicanas el sábado 7 de noviembre de 2026 debido a accidentes. Revise las rutas afectadas.

La Guardia Nacional y la administración Capufe han emitido alertas oficiales para el sábado 7 de noviembre de 2026, informando sobre diversas afectaciones en la red carretera de México. Los conductores deben anticipar sus viajes y revisar el estado de las vías antes de salir, ya que los accidentes y otros incidentes viales están generando demoras significativas. Las autoridades recomiendan conducir con extrema precaución para prevenir contratiempos adicionales en el camino durante esta jornada específica.

Alertas de Cierre en Autopista La Carbonera

La situación más crítica se registró a las 06:14 horas en la Autopista La Carbonera - Puerto México, específicamente en el kilómetro 231. En este punto, se confirmó un cierre total de circulación en ambos sentidos debido a la atención de un accidente grave que involucró el choque de un tracto camión contra las barreras metálicas. Por seguridad de las personas usuarias, las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil permanecieron cerradas en dirección hacia La Carbonera, lo que obligó a los conductores a buscar rutas alternativas inmediatamente.

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Situación en Autopista La Pera Cuautla

A las 06:41 horas, la Guardia Nacional reportó un cierre parcial de circulación en la Autopista La Pera - Cuautla, ubicado en el kilómetro 8 con dirección hacia La Pera. Este incidente fue causado por un choque contra el muro central de la carretera, lo que provocó una reducción de carriles mientras los equipos de atención trabajaban en la zona. Los conductores que transitan por esta vía deben tener especial cuidado y estar preparados para reducir su velocidad debido a las operaciones de rescate y limpieza.

Incidente en Autopista Cuernavaca Acapulco

Simultáneamente a las 06:40 horas, se notificó un cierre parcial de circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetro 129 con dirección hacia Acapulco. La reducción de carriles se debió a la atención de un accidente resultante de la salida de un automóvil del camino. Esta situación también requiere que los automovilistas manejen con precaución extrema, ya que la presencia de vehículos detenidos en la vía aumenta el riesgo de colisiones secundarias si los conductores no mantienen la distancia de seguridad adecuada.

Restablecimiento en Autopista Cuernavaca Acapulco

El panorama no es completamente negativo, ya que a las 05:26 horas la Guardia Nacional anunció el restablecimiento de la circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetro 260 con dirección hacia Cuernavaca. Se informó que el incidente había sido atendido y que el tramo operaba de manera normal en ese momento. Sin embargo, las autoridades continúan vigilando el flujo vehicular para asegurar que no se presenten nuevas incidencias en esa sección de la autopista.

Recomendaciones Oficiales y Canales de Información

Ante este panorama complejo, las autoridades enfatizan la importancia de mantenerse informados mediante las cuentas oficiales de la Guardia Nacional (@GN_Carreteras) y Capufe (@CAPUFE) en X. Los automovilistas pueden verificar los incidentes, cierres y condiciones del tránsito en tiempo real para planificar sus rutas de manera segura. Además, se advierte sobre la presencia de movilizaciones programadas para hoy que podrían sumar congestión vehicular a los problemas causados por los accidentes, por lo que la anticipación es clave para evitar retrasos innecesarios en sus viajes.