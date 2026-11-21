Boca Juniors busca su tercera Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla contra Atlético Mineiro. Detalles del enfrentamiento y premios.

Boca Juniors emprenderá un viaje crucial a Barranquilla este sábado 21 de noviembre para enfrentar a Atlético Mineiro en la ansiada final de la Copa Sudamericana. El club argentino, conocido como El Xeneize, busca romper una sequía internacional de dieciocho años en torneos continentales y consolidar su dominio histórico en la competición. Este partido representa la máxima expresión del fútbol sudamericano y un momento definitorio para el futuro inmediato de ambos clubes.

Datos de la Final en Barranquilla

El duelo se disputará en el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla, comenzando a las 16:30 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el evento en vivo a través de la señal de Disney Premium. Este encuentro tiene un valor monetario excepcional, ya que el equipo vencedor se adjudicará un premio de 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 2,5 millones. Además, el ganador obtendrá un cupo directo para la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

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Historial y Contexto del Torneo

Boca Juniors aspira a convertirse en el primer club en levantar el trofeo de la Sudamericana por tercera vez, sumándose a sus victorias anteriores en 2004 y 2005. Para el equipo argentino, esta final también es una oportunidad para detener una sequía de títulos internacionales que se extiende desde 2008, año en que conquistó la Recopa Sudamericana tras su sexta Copa Libertadores. Por su parte, Atlético Mineiro busca revancha tras caer en la final de 2025 ante Lanús, lo que permitió a los clubes argentinos liderar el historial con 11 trofeos, superando en seis a los equipos brasileños.

Forma Actual de Boca Juniors

El equipo de la Ribera llega al choque en su mejor momento deportivo, consolidado por su reciente título de la liga anual de Argentina. Tras un comienzo de año turbulento donde fue superado en la fase de grupos de la Libertadores por Universidad Católica y Cruzeiro, Rodolfo Arruabarrena recondujo la campaña en la Sudamericana. Boca superó a O'Higgins en la fase de repechaje y eliminó a Recoleta, Sao Paulo y Vasco da Gama. Bajo el mando del técnico argentino, el equipo acumula 15 victorias, ocho empates y solo una derrota en sus últimas 24 presentaciones.

Situación Precaria de Atlético Mineiro

En contraste con el ímpetu de Boca, Atlético Mineiro atraviesa una racha negativa de siete partidos sin victorias, incluyendo cinco derrotas consecutivas. El cuadro de Belo Horizonte, dirigido por Eduardo Domínguez, fue eliminado en las semifinales de la Copa de Brasil por Gremio y ocupa la séptima posición en el Brasileirao, fuera de los puestos para la Libertadores. A pesar de esto, Domínguez mantiene una postura firme, asegurando que su equipo creerá en su juego para enfrentar la presión del partido decisivo.

Líderes Clave y Decisiones Tácticas

En el campo de juego, las figuras determinantes para Boca Juniors incluyen al capitán y mediocampista Leandro Paredes, quien marcó el gol clave contra Vasco, y al delantero uruguayo Miguel Merentiel, con 15 anotaciones en el año. El equipo también cuenta con la solidez del arquero colombiano Álvaro Montero. La única incógnita significativa es la disponibilidad física del centrocampista Milton Delgado, quien se recupera de un esguince de rodilla y podría ser reemplazado por Tomás Belmonte o Rodrigo Battaglia si no logra recuperarse a tiempo para el sábado.