Boda adelantada en Sicilia: Elton John testigo y actuación privada, Mark Ronson y Charli XCX entre los invitados

La pareja ha adelantado su enlace para junio en Palermo y Bagheria, con una agenda de tres días que incluye el patio del GAM, el Palacio Gangi y actuaciones especiales de Elton John, Mark Ronson, Olivia Dean y Charli XCX, bajo la dirección de la wedding planner Alessandra Grillo.

Según los medios italianos, la celebridad italiana ha decidido adelantar su enlace matrimonial, originalmente previsto para septiembre, y los preparativos ya están en marcha tanto en Palermo como en el municipio de Bagheria, al este de Sicilia.

La boda, que se celebrará entre el 5 y el 7 de junio, contará con una agenda extensa que ocupará todo el fin de semana y se desarrollará en varios escenarios emblemáticos de la ciudad. Entre los lugares reservados destacan el patio de la Galería de Arte Moderno (GAM), situada en la plaza de Sant'Anna, y el histórico Palacio Gangi, conocido por haber sido escenario de la película de Luchino Visconti "El Gatopardo" (1963).

La organización del evento está a cargo de la reconocida wedding planner Alessandra Grillo, quien previamente coordinó la boda mediática de Chiara Ferragni y Fedez en 2018, lo que garantiza un alto nivel de detalle y exclusividad. La lista de invitados reúne a algunas de las figuras más influyentes del mundo de la música y la moda.

Entre los nombres confirmados están el productor británico Mark Ronson, las cantantes Olivia Dean y Charla XCX, y la presencia estelar del legendario compositor Elton John, amigo cercano de los novios. Según las informaciones de la prensa local, Elton John no solo actuará como testigo de los contrayentes, sino que también ofrecerá una actuación privada durante la fiesta, convirtiéndose en el punto culminante del espectáculo musical.

Además, se rumorea que la diseñadora que confeccionará el vestido de novia ha llevado a cabo pruebas oficiales en un emblemático establecimiento de la isla, y que la pareja ya ha visitado la zona en una visita secreta que ha sido compartida en redes sociales con imágenes de la modelo Dua Lipa luciendo un diseño inspirado en el icónico look de Kate Moss de 1995. Los preparativos también incluyen la coordinación de la moda nupcial, con la diseñadora encargada de crear un vestido a medida que combinará la elegancia clásica con toques contemporáneos.

En la última semana, la novia y la diseñadora realizaron una visita confidencial a la isla para afinar los últimos detalles, y la actriz Maribel Guardia ha sido mencionada en los rumores, aunque el cantante Addis Tuñón ha desmentido cualquier conflicto de intereses relacionado con la tutela de José Julián. La celebración promete ser una mezcla de arte, música y tradición siciliana, con invitados internacionales, actuaciones en vivo y una cuidada selección de lugares históricos que resaltarán la riqueza cultural de la región.

Todo el evento será cubierto por los medios internacionales, y se espera que la cobertura genere una gran expectación tanto en el mundo del espectáculo como entre los seguidores de la pareja





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