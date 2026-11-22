Miley Cyrus y Maxx Morando contrajeron matrimonio el 21 de noviembre de 2026 en Palm Springs. Descubra los detalles de la boda exclusiva y las primeras imágenes oficiales.

Miley Cyrus reveló al público las primeras imágenes oficiales de su boda con Maxx Morando, confirmando el inicio de su unión matrimonial. La artista compartió un carrusel de fotografías en blanco y negro a través de sus redes sociales, logrando que el contenido se volviera viral rápidamente entre sus seguidores. Esta divulgación marcó el fin de los rumores y oficializó la celebración que la pareja mantuvo en privado.

La unión tuvo lugar el sábado 21 de noviembre de 2026 en Palm Springs, California. El escenario elegido fue la histórica residencia de Frank Sinatra, un recinto exclusivo que garantizaba la discreción que ambos buscaban. La decisión de evitar la prensa masiva fue clara, aunque los fotógrafos de paparazzi lograron capturar algunos momentos que filtraron detalles de la decoración y la asistencia.

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Detalles de la Ceremonia y Decoración

Las fotografías oficiales muestran una celebración elegante y romántica centrada en la simplicidad. La decoración se basó en un esquema de flores blancas y velas que crearon una atmósfera íntima. Un gran arco floral enmarcó el altar donde Miley Cyrus y Maxx Morando intercambiaron sus votos, estableciendo el punto focal de la ceremonia.

Las imágenes también documentan momentos íntimos de la pareja, quienes posaron juntos acompañados de su perro. Se incluye una foto de los recién casados abrazados en un pequeño sillón, reflejando la cercanía y el estilo relajado de la pareja. Estos detalles visuales completan la narrativa de una boda discreta pero significativa para sus círculos más cercanos.

Testigos y Participantes del Matrimonio

Wayne Coyne, líder de la banda Flaming Lips y amigo cercano de la cantante, ofició el matrimonio. Su participación destacada subraya la naturaleza personal del evento, lejos de protocolos ceremoniales tradicionales. La presencia de figuras cercanas a la industria musical y la vida personal de Miley Cyrus definió el tono del encuentro.

Entre los invitados se encontraban Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, padres de la artista. También asistieron su hermana, la cantante Noah Cyrus, así como Elizabeth Hurley y Dominic Purcell. Esta lista de asistentes confirma la naturaleza exclusiva del evento, limitada a familia y amigos íntimos tras casi cinco años de relación.

Reacción y Impacto en Redes Sociales

El anuncio oficial y la publicación de las fotos causaron una fuerte reacción en las plataformas digitales. Los fans y medios de comunicación analizaron cada detalle de las imágenes, desde la vestimenta hasta la selección de los invitados. La decisión de Miley Cyrus de controlar la narrativa a través de sus propios canales sociales fue efectiva para generar engagement inmediato.

Ante la avalancha de interés, surgieron preguntas frecuentes sobre cómo la pareja se conoció y la duración de su cortejo. La artista ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, lo que hace que cada aparición pública tenga un peso significativo. La boda cierra un capítulo de cinco años de historia de amor con un evento concreto y memorable.

Adicionalmente, se ha informado que Miley Cyrus no se presentará fuera de Estados Unidos por un tiempo, priorizando su vida personal y nuevos proyectos. Esta decisión estratégica coincide con la etapa de luna de miel y adaptación a su nuevo rol matrimonial. La comunidad espera conocer más detalles sobre su agenda futura y colaboraciones musicales.