Stelan y Alexander celebran su unión tras siete años a distancia en República Dominicana, con una ceremonia íntima llena de simbolismo marítimo y toques artesanales heredados.

Stelan y Alexander, una pareja que mantiene una conexión profunda con el mar, han formalizado su amor tras siete años de relación a distancia en República Dominicana. La celebración de su boda se llevó a cabo en honor a sus raíces familiares y se distinguió por su carácter íntimo y la cuidada selección de cada detalle simbólico. La novia asumió la dirección creativa total del evento, asegurando que la estética reflejara fielmente su identidad y la historia compartida con su esposo.

Reencuentro fortuito y pedido de mano

La trayectoria sentimental de la pareja tiene un origen casuístico que tuvo lugar meses antes de la boda definitiva. Stelan relata que se volvieron a encontrar por pura casualidad en el ascensor del SoHo House de Barcelona, un momento que marca el inicio de su relación actual. Alexander, conocedor de la pasión de ambos por la regata, planteó en su primera cita dos opciones para continuar viéndose: un día de spa o una feria de veleros. La elección de la novia por los veleros fue la señal definitiva para Alexander, quien reconoció que esa coincidencia confirmaba su incompatibilidad romantica.

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La formalización de su compromiso llegó mediante una propuesta directa y clara. Alexander se arrodilló y solicitó la mano de Stelan ofreciendo un anillo específico que ella había soñado tener desde hace tiempo. La joya elegida destacaba por incorporar un diamante talla esmeralda de tres quilates, flanqueado por diamantes a los lados, consolidando así el vínculo sentimental que habían cultivado durante años.

Estética visual y dirección creativa

La estética de la celebración se definió mediante una paleta cromática neutra y clásica, predominando los tonos blanco y negro con sutiles acentos de plata. La dirección artística corrió a cargo de la novia, quien optó por elementos elegantes que armonizaran con la arquitectura de la finca privada donde se realizó el acto. La casa posee un tono rosa empolvado muy particular, lo que llevó a la pareja a mantener el resto de la decoración en blanco y negro para evitar conflictos visuales.

Los detalles decorativos incluyeron cubertería antigua de plata, mantelería blanca y una profusa iluminación natural gracias a la presencia de muchas velas cálidas. Como único elemento floral, se utilizaron calas blancas, seleccionadas por su simplicidad y elegancia atemporal. Este enfoque minimalista pero sofisticado buscaba crear un ambiente cálido y acogedor que permitiera a los invitados concentrarse en la experiencia emocional del evento en lugar de distracciones visuales excesivas.

Simbolismo marítimo y herencia familiar

El simbolismo náutico fue un hilo conductor central en la celebración, reflejando la fuerte conexión de la pareja con el mar y la regata. Stelan vestía un traje de gala con un diseño específico que incorporaba elementos personales de gran significado sentimental. En el interior del vestido, cosieron un pequeño velero de porcelana que le había sido regalado por su tía, el cual servía como representación de su padre, quien fue regatista olímpico.

Además del velero, la novia incluyó en su atuendo un recuadro de tela extraído del vestido de novia de su madre. Este tejido había sido bordado a mano por la abuela de la novia, quien no pudo viajar desde México para asistir al evento. El bordaje presentaba un ribete de color azul claro y un pequeño lazo azul, detalles que añadieron una capa adicional de significado histórico y familiar a la indumentaria de la novia.

Detalles personalizados y logística del evento

La organización logística contó con el apoyo de servicios especializados que facilitaron la ejecución técnica sin interferir en la visión creativa de la pareja. Organichefs se encargó del catering, mientras que el equipo de organización ayudó con la planificación y ejecución de la decoración. La música fue proporcionada por un DJ que pinchó vinilo hasta altas horas de la madrugada, aportando un ambiente festivo y distendido a la celebración nocturna.

Los invitados recibieron una serie de regalos y detalles personalizados que reforzaron la intimidad del evento. Cada lugar asignado incluía un sobre con el nombre del invitado y una carta escrita a mano por la novia, un gesto que conmovió a la mayoría de los asistentes. Las mujeres recibieron chales de seda y lana para protegerse del frescor nocturno, mientras que todos los invitados recibieron alpargatas mallorquinas para bailar. La madre de la novia bordó a mano aproximadamente cuarenta pañuelos de distintos tejidos y acabados, estampados con las iniciales de la pareja.

La elección del ramo floral también obedeció a criterios de perdurabilidad y legado. Stelan optó por un ramo de flores artificiales con el objetivo explícito de poder entregárselo a su hermana después de la boda. Esta decisión permitía que la hermana conservara el arreglo floral como un recuerdo permanente, evitando el destino habitual de las flores naturales que se desechan poco tiempo después de la ceremonia.

Ceremonia religiosa y vehículos clásicos

La salida de la iglesia se realizó utilizando un Mercedes SL, un vehículo de gran valor sentimental para la familia. Este coche había sido enviado por el padre de Alexander desde Alemania y coincidía exactamente con el mismo modelo que sus propios padres utilizaron para salir de su boda hace treinta y cinco años. Esta elección reforzó la continuidad generacional y el respeto por la tradición familiar dentro de la celebración moderna.

La papelería del evento fue diseñada íntegramente por la novia, utilizando una tipografía clásica, itálica y con serifa, impresa en blanco y negro. Se incluyó una ilustración a mano del espacio de celebración, creando una coherencia visual con el resto de los elementos del evento. Para la bienvenida, se elaboró un cartel con los nombres de la pareja bordados en tul y rodeados de encaje, un diseño que guardaba relación directa con el velo de la novia.

La madre de la novia documentó todo el día de celebración mediante una cámara digital compacta, capturando los momentos espontáneos y las emociones del evento. También se dispuso de un libro de firmas tradicional y se reservó un rincón especial en recuerdo del padre de la novia, asegurando que la memoria familiar estuviera presente en todos los aspectos de la boda en República Dominicana.