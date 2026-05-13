Bogotá Fashion Week 2026: Fifth ANNIVERSARY

Bogotá Fashion Week 2026, also known as BFW 2026, is a renowned annual event dedicated to showcasing Colombian fashion on the global stage. After 10 years, the renowned fashion event is coming to a close, with a fifth anniversary edition taking place in the Colombian capital, Bogotá. The BFW 2026 will be a week-long celebration of Colombian fashion, designed to promote local designers and showcase their skills on the international stage. This year, Kika Vargas, one of Colombia's most famous designers, is set to return to present her Resort 2027 collection, a return to her romantic, flower-print aesthetic. In addition, various renowned local and international brands are set to showcase their collections for the BFW2026 in various segments.

Hoy arranca Bogotá Fashion Week 2026. La semana de la moda en la capital colombiana continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes del año para la moda del país.

La nueva edición de BFW llega con grandes apuestas y pone en el mapa a diseñadores y proyectos emergentes, pero también muestra la evolución de la moda local y su proyección global. La diseñadora Kika Vargas regresa para presentar el desfile inaugural; además, seguimos viendo más de 145 marcas tanto como expositoras, en pasarela o en la Tienda Multimarca.

El proyecto es una plataforma comercial y de promoción liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá el cual celebra su noveno año. Estos son los detalles que debes saber previo al inicio del evento. Lo más relevante de Bogotá Fashion Week 2026 es la presentación de Kika Vargas después de diez años. La diseñadora bogotana regresa con su colección Resort 2027.

Su ADN romántico se evoca a través de sus característicos prints florales y piezas estructuradas. Su inspiración estuvo en cortes a la cadera baja, vestidos con volantes, faldas con corte globo… La marca colombiana Sixxta presentó su propia colección llamado El Viaje en Bogotá Fashion Week. La propuesta se basa en un viaje entre el ADN de la marca y un contacto con el mar. Las prendas son divertidas y la paleta de colores llena de tonalidades vibrantes.

La marca Petite Mort continúa destacando la sastrería colombiana con su propuesta Otoño-Invierno 2026. Sus piezas de sastrería elevadas y su colección Techo, en las que simula ladrillos, son muestra de su arte y su compromiso con la artesanía tradicional colombiana. La edición 2026 de BFW dará comienzo el 11 de mayo y concluirá después del 14 de mayo. Las pasarelas, conversatorios y presentación de marcas se llevarán a cabo en Ágora Bogotá, Centro de Convenciones.

El acceso a los conversatorios y la Tienda Multimarca no tiene costo. Podrás hacer tu registro en la página oficial de Bogotá Fashion Week. El costo de una entrada para las pasarelas es con invitación. Las marcas que se presentarán en Bogotá Fashion Week 2026 so





VogueMexico / 🏆 12. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fashion Week Colombian Fashion Colombian Brands International Brands Bogotá Fashion Week 2026 Fashion Designers Bogotá

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA 2026: Lanzan campaña 'Que no te metan gol' rumbo al Mundial 2026Las personas participantes podrán crear un avatar y conectarse para escuchar la clase de educación sexual

Read more »

De Rodrygo a Serge Gnabry, las figuras que se perderán el Mundial 2026 por lesiónSelecciones candidatas al título sufren bajas de figuras importantes por lesión y otros están en serias dudas

Read more »

Festival en la Plaza de la Constitución para el Mundial 2026La semana pasada, se emitió un acuerdo por el que se dieron a conocer los lineamientos del desarrollo del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, así como en los demás festivales deportivos en las 16 alcaldías. Entre las medidas, es que las rutas de acceso y egreso deberán estar libres de obstáculos físicos o puestos fijos por lo menos hasta la primera calle transversal.

Read more »

Hacienda baja de 3 % a 2.3 % la expectativa de crecimiento para 2026El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, afirmó que la inflación se mantiene dentro de los márgenes del Banco de México y destacó que el Plan México busca impulsar la inversión en infraestructura.

Read more »