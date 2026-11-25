La comunidad de Chicago organiza boicot contra cafetería por denuncia de vínculos con ICE y desintegración familiar, mientras dueños niegan acusaciones.

La comunidad latina en Chicago ha iniciado un boicot activo contra una cafetería local tras allegations de que sus propietarios mantienen vínculos con la Agencia de Customs y Enforcement of Immigration ( ICE) y participan en la desintegración de familias en la zona. La controversia surge de acusaciones directas lanzadas por Baltasar Enríquez, ex presidente del Consejo Comunitario de La Villita, quien señala que el establecimiento no solo recibe fondos públicos para su apertura, sino que facilita operativos de detención que afectan directamente a los residentes.

Denuncias de Vínculos con ICE y Desacuerdo Comunitario

Baltasar Enríquez, figura clave en la organización del barrio La Villita, afirmó que la información no confirmada pero ampliamente difundida indica que la propietaria del negocio y su esposo tienen conexiones directas con ICE. Según Enríquez, la esposa duerme con un hombre que es parte del problema y que actúa como un agente encubierto que separa familias dentro de la propia comunidad. Esta situación ha generado una indignación profunda, ya que los miembros del consejo sienten que el negocio está utilizando recursos de la comunidad para dañar a esa misma población.

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La organización comunitaria utiliza la tecnología y herramientas como FOIA (Ley de Libertad de Información) para verificar quiénes trabajan para el gobierno federal. Enríquez explicó que tienen la capacidad de confirmar estas afiliaciones y han presentado actas ante el gobierno para obtener la información que confirma que los individuos vinculados al negocio sí trabajan para el gobierno federal. Esta transparencia es vista como un acto de defensa propia frente a agentes latinos que, según denuncian, han vendido su alma al diablo trabajando en contra de los intereses del barrio.

Justificación Económica y Apoyo a Pequeños Negocios

La decisión de boicotear la cafetería se basa en la premisa de que la comunidad ayudó a abrir este negocio mediante impuestos, préstamos y subsidios gubernamentales. Los residentes argumentan que recibieron un préstamo y una beca o subvención (grant) para establecer el establecimiento, por lo que consideran que los propietarios están traicionando la confianza de la comunidad al actuar como agentes de inmigración agresivos. Enríquez subrayó que es inaceptable que pequeños negocios, a los que inicialmente apoyaron como familia, ahora se comporten de manera opresiva y sepan cómo ser mañosos bajo la actual administración política.

El mensaje de la comunidad es claro: cualquier agente latino que ataque el barrio será desenmascarado, sacado a la luz pública y hará que rinda cuentas ante la sociedad. La estrategia no solo es económica, sino también social, buscando cancelar estos tipos de negocios donde se defiende lo que la comunidad considera el mal, específicamente la separación familiar y la deportación. Enríquez enfatizó que sin clientes no hay negocios, por lo que la retirada del consumo es la herramienta más efectiva para enviar un mensaje a todos los agentes que tienen vínculos con el gobierno federal y atacan a los residentes de Chicago.

Respuesta de los Propietarios y Contexto Político

Los propietarios de la cafetería han emitido comunicados negando tener vínculos con ICE, asegurando que solo hay una dueña, la esposa, y cuestionando las acusaciones. Sin embargo, la comunidad mantiene que estas negaciones son una reacción tardía tras ser descubiertos. Enríquez sostiene que si no los hubieran descubierto, no habrían puesto estos comunicados y continuarían con sus actividades. La tensión refleja una disputa más amplia sobre la corrupción y la protección de los inmigrantes en la ciudad.

A pesar de la disputa, Enríquez reafirmó que la comunidad siempre ha protegido a los pequeños negocios, pero ahora la priorización de la seguridad y la unidad familiar prevalece. La declaración final de los líderes comunitarios es que el inmigrante siempre será bienvenido en Chicago y a lo largo de la nación. La frase pueblo unido jamás será vencido resuena como el lema de esta resistencia, buscando proteger a las familias de las detenciones y asegurar que los fondos públicos no se utilicen para fines que perjudican a los contribuyentes del barrio.