Bolsas mexicanas en ganancias luego de la visita de Trump a Jinping

Las bolsas mexicanas cerraron en ganancias luego de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par chino, Xi Jinping. Los ndices locales avanzaron, con las compañas minmeras a la cabeza.

Las bolsas de valores de Mxico cerraron con ganancias la sesión de este lunes. Los ndices locales avanzaron, con las compañas mineras a la cabeza, en un márket atento a la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par chino, Xi Jinping.

El ndice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales ms operadas, gano 0.22% a 70,187.45 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanz a 1.404,08 unidades. Al interior del ndice de referencia se observaron desempeos mixtos.

Los tintes de las mineras Grupo México e Industrias Peñoles destacaron con avances de 2.47% a 215.27 pesos, y 2.19% a 1064.14 pesos; Regional lider por las bajas, con -3.31% a 140.93 pesos. El ndice de precios al productor (IPP) para la demanda final de Estados Unidos subiu 1.4% en abril, su mayor avance en cuatro años





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bolsas Mexicanas Ganancias Visita De Trump A Jinping Mineras Grupo México E Industrias Peñoles Regional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump viaja a China para reunión con Xi Jinping, con Irán como telón de fondoEl republicano no quiere que la guerra contra Irán, país aliado de China, arruine la fastuosa recepción que le brindará Xi el jueves y el viernes.

Read more »

Trump aterriza en China para reunirse con Xi JinpingEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China con vistas a una cumbre con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos candentes como el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán, constataron periodistas de AFP.

Read more »

Donald Trump llega a China para conversaciones con Xi JinpingDiálogo inicia el jueves

Read more »

Precios del petróleo caen en medio de expectativas por reunión entre Trump y Xi JinpingEl petróleo de la referencia Brent del mar del Norte para entrega en julio cedió el 1.99%, a 105.63 dólares.

Read more »