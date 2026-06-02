Bomberos de La Antigua atienden incendio en La Joya tras desatención de Protección Civil municipal

Un incendio en una vivienda de la colonia La Joya, Puente Nacional, sacó a relucir la negligencia de las autoridades locales ante emergencias. Vecinos reportaron que Protección Civil no respondió a los llamados, por lo que bomberos de La Antigua acudieron para控制 el fuego. El incidente, que dejó pérdidas materiales, ha generado protestas por la falta de servicios básicos como el suministro eléctrico en la zona.

Un incendio ocurrido la noche del lunes en una vivienda de la colonia La Joya, en Puente Nacional, evidenció nuevamente las deficiencias en la atención de emergencias por parte de las autoridades municipales, ya que vecinos denunciaron que Protección Civil no acudió tras los llamados de auxilio.

El siniestro se originó en una casa de la calle 12 de Diciembre, donde se vio humo saliendo por una ventana. Los habitantes solicitaron ayuda urgente, pero según testimonios, ninguna unidad de Protección Civil se presentó. En su lugar, respondieron bomberos de La Antigua con una pipa, apoyados por Seguridad Pública de Cardel y policías municipales, que resguardaron la zona. Tras varios minutos, el fuego fue controlado, evitando que se propagara.

Los daños preliminares incluyeron pérdida de colchones y artículos del hogar. Vecinos expresaron indignación por la falta de atención de las autoridades, encabezadas por la alcaldesa Bibiana Sánchez Báez. Rosa "N", residente, afirmó que la comunidad está abandonada y sin apoyo, y denunció que llevan varios días con apagones constantes, lo que podría haber causado un corto circuito relacionado con el incendio. Los habitantes exigen que se atiendan los problemas cotidianos de la colonia





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