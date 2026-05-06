Bonnie Tyler ingresada en Portugal tras cirugía intestinal: su equipo confirma su recuperación

La legendaria cantante Bonnie Tyler, de 74 años, se encuentra en un hospital de Portugal tras una operación intestinal. Su equipo ha confirmado que la intervención fue exitosa y que la artista está en proceso de recuperación. Con una carrera que abarca casi cuatro décadas, Tyler es conocida por su voz ronca y su impacto en la música rock.

Portugal . - La cantante británica Bonnie Tyler , de 74 años, se encuentra ingresada en un hospital al sur de Portugal , donde reside desde hace años, tras someterse a una cirugía intestinal.

La noticia fue confirmada por su equipo, que reveló detalles sobre su estado de salud. Según informaron, la operación fue exitosa y la artista se encuentra en proceso de recuperación en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital de Faro, en la región del Algarve.

Su equipo compartió un mensaje en Instagram para tranquilizar a sus seguidores, diciendo: "Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo". Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, nació el 8 de junio de 1951 en el condado de Neath, Gales. Comenzó su carrera musical a una edad temprana, inspirada por cantantes como Janis Joplin y Tina Turner.

A los 17 años, participó en un concurso de talentos donde obtuvo el segundo lugar, lo que le dio la confianza para unirse a un grupo llamado Bobby Wayne & The Dixies como cantante de respaldo. Dos años más tarde, formó su propia banda, Imagination, con la que se presentó en bares y clubes de Gales. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico de "Sherene Davis", en honor a su sobrina y su tía favorita.

En 1973, se casó con el empresario Robert Sullivan y, tras firmar con el sello RCA, decidió cambiar su nombre a Bonnie Tyler, inspirada en una lista de nombres bíblicos. Su primer éxito llegó en 1976 con la canción "Lost in France", que alcanzó el puesto número 9 en el Top 50 del Reino Unido. Durante su carrera, Bonnie Tyler desarrolló una voz ronca y rasgada debido a la presencia de nódulos vocales, los cuales fueron operados.

Sin embargo, al no seguir las indicaciones médicas de guardar silencio durante su recuperación, su voz adquirió un tono permanente que se convirtió en su sello distintivo, comparándose con artistas como Rod Stewart y Kim Carnes. A lo largo de casi cuatro décadas de carrera, Bonnie Tyler ha lanzado más de 17 álbumes de estudio, vendido millones de discos y recibido numerosos premios, incluyendo tres Golden Europa y un premio Echo, además de nominaciones a los Premios Brit y Grammy.

Su impacto en la música le ha valido el apodo de "La Primera Dama del Rock"





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