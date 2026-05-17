Bono Enjoys Nightlife in Roma Club, Surprises Neighbor During Filming

Bono, the Irish musician and singer, was spotted enjoying the nightlife in a club located in Roma, where he danced salsa and mingled with the attendees. Despite his age, he was relaxed and enthusiastic, showcasing his love for music and people. The band, consisting of Bono, The Edge, Adam Clayton, and Larry Mullen Jr., surprised a neighbor during filming, asking to temporarily reside in his home and continue shooting from his balcony. This unexpected hospitality resonated with their fans.

Bono disfrut del nightlife en un club de la capital Bono disfruto con vida nocturna en un club, ubicado en la colonia Roma, donde sacó sus mejores pasos de salsa y convivío con los asistentes.

Bono, que no se quitó sus clases lentes oscuros, conforme a videos difundidos en la plataforma X, mostró relajado y entusiasta mientras se movía entre la gente, como si se tratara de un visitante más y no de una estrella mundial. Así que la próxima vez que digan ‘nah, estoy muy viejo para ir a bailar’, recuerden a Bonifacio con 66 años. Esta semana, la banda regaló distintos momentos a sus seguidores durante su estancia.

Aunque su visita comenzó con una filmación prácticamente secreta en el Centro Histórico, poco a poco los fanáticos se dieron cuenta del rodaje de ‘Street of Dreams’, tema que formará parte de su próximo material discográfico. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. aparecieron el miércoles a bordo de un autobús turquesa con la leyenda ‘La calle de los sueños’, recorría la calle 5 de Mayo con rumbo a la Plaza de Santo Domingo.

En distintos clips que circularon en redes sociales, se les ve interpretando y cantando desde la parte superior del camión, mientras curiosos, turistas y fanáticos aprovechaban para grabarlos con sus teléfonos. En otro momento que llamó la atención, Bono sorprendió a un vecino que les abrió las puertas de su casa también cerca de la Plaza de Santo Domingo, luego de un imprevisto durante la grabación.

De acuerdo con un video compartido por la propia agrupación, las tormentas eléctricas y la lluvia afectaron el generador utilizado en el rodaje, lo que llevó a que un vecino les permitido resguardarse en su departamento y salir posteriormente al balcón. En el clip se observa cómo Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ingresan al hogar mientras la familia se encontraba cenando, saludan con un cálido ‘¡Hola, muchas gracias!

’ y después salen al balcón para continuar con la grabación. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! , desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. Elon Musk desatapó polémica tras cuestionar la belleza de Lupita Nyong’o "Yo vi cosas": Karla de la Cuesta rompió el silencio sobre supuesta relación de Sergio Andrade con Lucer





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