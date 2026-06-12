Bosnia se prepara para su debut mundialista ante Canadá con Dzeko como líder

La selección de Bosnia y Herzegovina afronta su debut en el Mundial contra Canadá, con el veterano Edin Dzeko recuperado de una lesión y el entrenador Sergej Barbarez confiado en la garra del equipo a pesar de no ser favoritos.

La selección de Bosnia y Herzegovina está lista para su debut en el Mundial ante Canadá , un partido que afronta con la humildad de un equipo pequeño pero con el orgullo de representar a su país en la máxima competición futbolística.

Dirigidos por el entrenador Sergej Barbarez, los Dragones saben que no son favoritos en el Grupo B, pero confían en su capacidad para competir. El encuentro del viernes marcará el regreso de Bosnia al torneo después de 12 años de ausencia, y el equipo balcánico buscará mejorar su actuación de Brasil 2014, donde solo lograron una victoria.

Con una clasificación modesta en el puesto 64 del ranking mundial, el conjunto bosnio llega con la moral alta tras eliminar a la tres veces campeona Italia en la tanda de penales para obtener uno de los últimos seis boletos mundialistas. El veterano delantero Edin Dzeko, de 40 años, lidera la delantera bosnia y se ha recuperado a tiempo de una lesión en el hombro para estar disponible en el partido inaugural.

Dzeko es el máximo goleador histórico de la selección y su experiencia será crucial para un plantel que combina juventud y veteranía. Barbarez destacó la importancia de Dzeko no solo por sus goles, sino por su liderazgo dentro y fuera del campo. El entrenador afirmó que el equipo está motivado para mostrar su mejor versión ante el mundo, y que jugarán con el corazón, sin dejarse intimidar por las circunstancias.

Aunque Canadá es coanfitriona y cuenta con el apoyo de su público, Bosnia no se siente completamente visitante, ya que han recibido una cálida bienvenida en Toronto y los aficionados han llenado los entrenamientos de la semana. Canadá, por su parte, busca su primera victoria en la historia de los Mundiales y también aspira a superar la fase de grupos por primera vez.

La presión de jugar en casa añade un factor extra, pero Barbarez cree que el partido será intenso, característico del estilo de ambos equipos. El entrenador bosnio no duda de que sus jugadores darán todo en el campo para ganarse el respeto global. Con un enfoque en la disciplina táctica y la entrega, Bosnia espera dar la sorpresa y avanzar en el torneo.

La afición bosnia, aunque lejos de casa, ha respondido con entusiasmo, y el equipo siente ese apoyo como una fuente de energía adicional. En definitiva, el debut promete emociones fuertes y un duelo donde la garra y el orgullo serán protagonistas. El camino de Bosnia en el Mundial no será fácil, pero el equipo ha demostrado resiliencia al superar obstáculos como la lesión de Dzeko y la difícil eliminatoria ante Italia.

Barbarez enfatizó que, aunque son un país pequeño, su selección tiene un espíritu indomable. El choque contra Canadá no solo es un partido, sino una oportunidad para escribir una nueva página en la historia del fútbol bosnio. Con una mezcla de ilusión y realismo, los Dragones saltarán al campo con la consigna de dejar todo por la camiseta.

El mundo estará atento a este encuentro que enfrenta a dos equipos con hambre de gloria, y Bosnia confía en que su pasión y trabajo en equipo marcarán la diferencia. Independientemente del resultado, el equipo promete dar batalla hasta el último minuto





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