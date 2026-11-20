Miguel 'Piolinchenko' Martínez defiende el cinturón welter del CMB contra Nahuel Boncompagni en Durango. Transmision gratis por Azteca 7 el 21 de noviembre 2026.

Miguel Ángel Martínez, conocido como "Piolinchenko", se prepara para realizar una de las etapas más importantes de su carrera profesional al enfrentar al boxeador argentino Alan Nahuel Boncompagni. Este duelo está programado para el próximo sábado 21 de noviembre de 2026, en el Palenque de la Feria Nacional de Durango, y funcionará como el evento estelar de la noche.

Defensa del titulo welter del CMB en el palenque

La pelea principal estará en disputa por el título welter del Consejo Mundial del Boxeo (CMB). La promoción BOX Azteca ha confirmado que el evento se transmitirá en su totalidad de forma gratuita para el público general. Las pantallas de Azteca 7 iniciarán la cobertura del combate en punto de las 23:00 horas de esa noche.

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Historial invicto del boxeador olímpico mexicano

Miguel Ángel Martínez llegó a este momento con un récord impecable de cuatro victorias sin derrotas en su etapa profesional. El púgil de 25 años de edad comenzó su travesía en el boxeo profesional inmediatamente después de haber representado a México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su participación en la justa internacional se concretó tras ganar su boleto clasificatorio en el año 2023. Para consolidar su posición actual, Martínez registró una victoria por nocaut contra Nicolás Ariel Blanco durante el mes de mayo del año anterior, demostrando potencia en sus golpes.

Experiencia internacional del retador argentino

Alan Nahuel Boncompagni llega al cuadrilátero con una trayectoria marcada por la diversidad geográfica en sus competiciones. Este boxeador de 27 años ha disputado combates en países como Chile, Argentina, Inglaterra y Francia, acumulando una experiencia global significativa.

El argentino cuenta con un registro de diez triunfos y seis derrotas en su palmarés. Su historial incluye haber disputado el campeonato superligero de la WBC FECONSUR, lo que indica que busca un nuevo trofeo para afianzarse definitivamente en el circuito profesional tras esta oportunidad.

Opciones de visualizacion gratuita del evento

El público que desee seguir el enfrentamiento entre mexicanos y argentinos tiene múltiples opciones para ver el combate sin costo. Además de sintonizar Azteca 7 en la televisión abierta, los espectadores pueden acceder a la sección EN VIVO a través del sitio web oficial o la aplicación móvil de Azteca Deportes.

La producción garantiza una narración y análisis detallado del evento, manteniendo el interés en la disputa por el cinturón welter del CMB. Este evento promete capturar la esencia de los clásicos encuentros entre boxeadores de ambas nacionalidades que han cautivado a los aficionados en el pasado.

Contexto competitivo y expectativas del duelo

Se espera que este conflicto marque la gran consolidación de Miguel "Piolinchenko" Martínez en el escenario profesional, dado que enfrenta a un rival con una mayor cantidad de peleas disputadas. La diferencia de experiencia entre los cuatro combates de Martínez y las dieciséis actuaciones de Boncompagni será un factor clave a analizar.

La organización de la pelea en Durango durante la Feria Nacional añade un contexto cultural relevante al encuentro. El palenque servirá como escenario para ver si el joven talento olímpico puede imponer su estilo contra la solidez del retador argentino en la categoría welter.