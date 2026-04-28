BP Anuncia Beneficios Disparados en el Primer Trimestre, Impulsados por la Guerra y el Aumento del Petróleo

La gigante petrolera británica BP reportó un beneficio de 3,200 millones de dólares en el primer trimestre, más del doble que el año anterior, superando las expectativas del mercado gracias al aumento de los precios del petróleo impulsado por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio.

Los beneficios de BP se dispararon en el primer trimestre, alcanzando la cifra récord de 3,200 millones de dólares, más del doble de lo obtenido en el mismo período del año anterior.

Este impresionante resultado, revelado este martes por la gigante petrolera británica, superó ampliamente las expectativas del mercado, impulsado en gran medida por la inestabilidad geopolítica y el consiguiente aumento de los precios del petróleo, particularmente influenciado por la situación en Oriente Medio. La guerra en la región ha generado una crisis en el suministro energético, beneficiando a las grandes empresas europeas del sector, y BP no ha sido una excepción.

La división de compraventa de la compañía ha experimentado un trimestre excepcionalmente sólido, registrando un beneficio antes de intereses e impuestos de 3,200 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas que preveían 2,500 millones de dólares. Si bien las unidades de gas y bajas emisiones de carbono, así como la de producción y operaciones petroleras, se situaron ligeramente por debajo de las proyecciones, el resultado global fue significativamente positivo.

El beneficio subyacente al coste de reposición, la métrica clave utilizada por BP, se situó en 3,200 millones de dólares, superando los 2,670 millones de dólares esperados por los analistas y duplicando con creces los 1,380 millones de dólares del año anterior. La compañía ha advertido que los márgenes de los combustibles seguirán siendo vulnerables a las fluctuaciones en el coste del suministro y a la evolución de la situación geopolítica en Oriente Medio.

Además, BP anticipa una disminución en la producción de exploración y producción reportada para el año 2026, atribuyéndolo a los efectos del conflicto actual. Estos resultados marcan un hito importante, siendo los primeros presentados bajo la dirección de Murray Auchincloss, quien asumió el cargo de director ejecutivo en abril, convirtiéndose en el quinto líder de la empresa en los últimos cuatro años.

En un movimiento estratégico para fortalecer su balance, BP ha anunciado su intención de reducir sus bonos híbridos en aproximadamente 4,300 millones de dólares, situándolos en torno a los 9,000 millones. Los bonos híbridos, instrumentos financieros que combinan características de deuda y capital, ofrecen a los emisores la flexibilidad de suspender pagos, aunque a un coste mayor y con un riesgo incrementado.

Su tratamiento contable favorable, al no considerarse deuda en su totalidad, permite a las empresas preservar sus calificaciones crediticias. Sin embargo, la deuda neta de BP se espera que aumente ligeramente, debido a movimientos de capital circulante por un valor de 6,000 millones de dólares durante el trimestre, directamente relacionados con las consecuencias de la guerra en la región.

Al cierre del primer trimestre, la deuda neta de BP ascendió a 25,300 millones de dólares, un incremento con respecto a los 22,000 millones de dólares registrados en el trimestre anterior. A pesar de este aumento, la compañía se muestra optimista sobre su capacidad para mantener una sólida posición financiera y continuar invirtiendo en su transición energética. La volatilidad del mercado energético, exacerbada por los conflictos geopolíticos, ha creado un entorno favorable para las empresas petroleras, permitiéndoles obtener beneficios sustanciales.

No obstante, BP reconoce la necesidad de adaptarse a un futuro energético en evolución, con un enfoque creciente en las energías renovables y la reducción de emisiones de carbono. La estrategia de la compañía incluye inversiones significativas en proyectos de bajas emisiones de carbono, así como la optimización de sus operaciones existentes para mejorar la eficiencia y reducir los costes.

La gestión de la deuda y el fortalecimiento del balance son prioridades clave para BP, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad a largo plazo y su capacidad para afrontar los desafíos del mercado energético global. La compañía se enfrenta a un panorama complejo, marcado por la incertidumbre geopolítica, la transición energética y las presiones regulatorias, pero confía en su capacidad para navegar por estos desafíos y generar valor para sus accionistas





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