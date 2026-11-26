Tras una disputa legal de ocho años, Brad Pitt y Angelina Jolie han alcanzado un acuerdo definitivo para poner fin a las reclamaciones mutuas por la propiedad vitivinícola Château Miraval en Francia.

Brad Pitt y Angelina Jolie han llegado a un acuerdo legal para resolver la disputa por Château Miraval, la extensa propiedad vinícola ubicada en Francia que ambos adquirieron en 2008. Este fallo pone fin a ocho años de procedimientos judiciales, disputas económicas y acusaciones personales que han dominado la atención mediática desde su separación.

Resolución del litigio tras ocho años de disputas

La noticia fue confirmada este miércoles por los representantes de ambos actores, quienes informaron sobre el desenlace tras una larga batalla legal. El caso había generado un interés público masivo debido a los desacuerdos económicos y las acusaciones mutuas que surgieron tras la separación de la pareja en septiembre de 2016. Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie fueron declarados legalmente solteros en 2019, las negociaciones para resolver sus asuntos pendientes, incluyendo la propiedad francesa, continuaron durante varios años.

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Origen de la disputa y venta de participaciones

La controversia empresarial se intensificó cuando Angelina Jolie decidió vender su participación en la compañía vinícola a Tenute del Mondo, una empresa vinculada con Stoli Group y propiedad del empresario Yuri Shefler. Brad Pitt argumentó que esta venta perjudicaba sus intereses económicos, ya que habían acordado previamente no transferir acciones a terceros sin consentimiento mutuo. Jolie cuestionó esa versión, sosteniendo que tenía el derecho legal para realizar la operación.

Acusaciones previas y contexto de la separación

El desacuerdo derivó en un proceso judicial donde se revelaron detalles sobre las dinámicas de la relación. Los documentos presentados por Angelina Jolie incluían acusaciones de violencia doméstica relacionadas con un incidente en un vuelo privado desde Francia a Estados Unidos. Ella afirmó que Brad Pitt la agredió físicamente, aunque el FBI y las autoridades de protección infantil decidieron no continuar con un procedimiento penal.

Reacciones oficiales y situaciones pendientes

Los representantes de los actores emitieron un comunicado conjunto afirmando que no realizarían más comentarios. Advertieron que ninguna declaración atribuida a fuentes en los medios proviene de ellos ni de su entorno cercano. Sin embargo, este acuerdo no resuelve necesariamente todos los problemas legales, ya que una corte de apelaciones de California permitió en junio que continuaran ciertas reclamaciones contra Yuri Shefler.