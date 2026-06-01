La selección brasileña, pentacampeona del mundo, ofreció una显示demostración de poderío al vencer 6-2 a Panamá en un partido de preparación en ellegendario Estadio Maracaná. Vinicius Jr abrió el marcador al primer minuto, pero un autogol de Matheus Cunha dio esperanza a los canaleros. Sin embargo, Brasil reaccionó con cinco goles consecutivos para sellar el triunfo. Los sudamericanos enfrentarán a Egipto el 6 de junio antes de debutar contra Marruecos en el Mundial 2026. Panamá jugará contra República Dominicana, Bosnia y Ghana antes de su estreno en el Grupo L. El partido se transmitió en simulcast para todo el país.

La selección sudamericana, pentacampeona del mundo, ofreció un recital de fútbol en el legendario Estadio Maracaná al derrotar contundentemente a Panamá por un marcador de 6-2 en un partido de preparación clave de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro comenzó con una explosión de talento brasileño cuando Vinicius Jr abrió el marcador en el primer minuto de juego, estableciendo el tono para lo que parecía iba a ser una noche dominada por el scratch. Sin embargo, un autogol de Matheus Cunha inesperadamente niveló la balanza y otorgó cierta esperanza al equipo de la Concacaf, haciendo presagiar un encuentro mucho más parejo y competitivo del que finalmente se desarrolló.

Tras ese contratiempo momentáneo, el pentacampeón del mundo pisó a fondo el acelerador y desplegó un fútbol de altísimo nivel, anotando cinco tantos de manera consecutiva para sellar un triunfo aplastante y dejar grandes sensaciones a pocos días de su debut en la justa mundialista contra la selección de Marruecos. Este resultado sirve como una poderosa declaración de intenciones y una inyección de confianza para el combinado sudamericano, que busca mantener su legado de gloria en la próxima cita orbital.

El camino de preparación continúa para ambos equipos. Brasil, que ya demostró su poderío ofensivo y su profundidad de plantilla, tiene programado un nuevo compromiso de alto nivel antes de viajar a Canadá, Estados Unidos y México. Su próximo rival será la selección de Egipto, en un partido que se disputará el sábado 6 de junio.

Este cotejo será una prueba más para ajustar los últimos detalles tácticos y de funcionamiento colectivo antes de abrir su participación en el Grupo G del Mundial 2026. Por su parte, Panamá, a pesar de la dolorosa derrota, deberá reponerse y enfocarse en sus siguientes objetivos de preparación. El conjunto centroamericano cerrará filas en una serie de partidos cruciales que incluyen enfrentamientos contra República Dominicana y Bosnia.

El último examen antes de debutar en el Grupo L de la Copa del Mundo será ante Ghana, un rival de categoría que permitirá medir sus verdaderas posibilidades en la fase de grupos. El evento de esta noche ha sido transmitido con una innovadora modalidad de simulcast, diseñada para llegar a cada rincón del país y a los dispositivos de millones de fanáticos de manera simultánea.

Esta estrategia de difusión múltiple aprovecha las señales de televisión abierta, de paga, plataformas digitales y radio para asegurar que ningún aficionado se pierda los detalles del espectáculo en el Maracaná. El partido, celebrado en un horario estelar correspondiente al Tiempo del Centro de México, ha acaparado la atención del panorama futbolístico internacional, sirviendo como un preludio emocionante de lo que se vivirá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cosecha de goles, la actuación individual de figuras como Vinicius Jr y la respuesta física y mental del equipo tras el gol en contra, son los principales temas de análisis y debate en los programas especializados, que ya proyectan las primeras quinielas para el certamen continental





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