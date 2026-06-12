Brasil arranca el Mundial 2026 contra Marruecos, el rival más fuerte del Grupo C

Brasil se enfrenta a Marruecos en su debut del Mundial 2026 en Nueva Jersey. El presidente Lula apuesta por una victoria, mientras Ancelotti prepara a su equipo para el desafío táctico en el Grupo C.

Brasil se prepara para iniciar su aventura en el Mundial 2026 con la mirada puesta en el enfrentamiento contra Marruecos , el considerado rival más fuerte del Grupo C. El partido, que tendrá lugar el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, marcará la primera prueba para la selección dirigida por Carlo Ancelotti .

La expectativa crece tanto entre los aficionados como entre los dirigentes del fútbol brasileño, dado que el conjunto africano llega a la fase de grupos con un historial sólido y una defensa bien organizada, lo que plantea un reto significativo para los brasileños que buscan su sexto título mundialista. La cita está programada para las 19:00 hora de Brasilia, y será transmitida en vivo por los principales canales deportivos del país, generando una gran expectación entre los seguidores que anhelan ver a su selección brillar en el escenario norteamericano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también se pronunció sobre el encuentro, manifestando su confianza en el desempeño de la Seleção. Durante la clausura de la VII Reunión Plenaria del Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), celebrada en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, Lula declaró que un resultado favorable, incluso si fuera una victoria por la mínima, sería suficiente para complacer a la nación.

"Miren, honestamente, mi pronóstico es que Brasil ganará. Me equivoqué en 1982, en 1986, pero quiero que Brasil gane. Si ganan por medio gol a cero, ya es un buen resultado. Pero creo que Brasil ganará", afirmó el mandatario.

Estas palabras reflejan la presión y la esperanza que recaen sobre el equipo, cuya campaña se iniciará en un contexto de alta competitividad y expectativas de desempeño. Desde el punto de vista táctico, Ancelotti ha señalado la importancia de mantener la disciplina defensiva y la creatividad ofensiva para superar a un Marruecos que combina rapidez y solidez en su línea trasera.

Los entrenamientos previos al partido se han centrado en la recuperación física y en la afinación de jugadas a balón parado, aspectos que podrían ser decisivos en un duelo donde cada detalle cuenta. Además, la selección brasileña buscará aprovechar la experiencia de sus jugadores veteranos, al tiempo que integra a talentos emergentes que han demostrado su calidad en las ligas europeas.

El éxito en este primer partido será crucial para establecer el tono del resto del torneo, que se desarrollará en tres naciones anfitrionas: Estados Unidos, Canadá y México, y que promete ofrecer una competición vibrante y llena de sorpresas





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