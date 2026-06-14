Brasil empata 1-1 con Marruecos y se anticipa el regreso de Neymar en el Mundial 2026

Brasil igualó ante Marruecos y los medios anuncian que Neymar volverá a entrenar, con posibilidades de entrar en la segunda mitad contra Haití. Se analizan los récords de goleadores y la cobertura gratuita de TV Azteca para la Copa del Mundo 2026.

Brasil logró empatar ante Marruecos con un resultado de 1 a 1 en el último partido de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto africano sorprendió al abrir el marcador gracias a Ismael Saibari, quien convirtió un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta brasileño. La reacción no se hizo esperar y, tras una serie de pases bien afinados en la banda izquierda, Vinícius Júnior recibió el balón en el borde del área y, con una definición precisa, igualó el marcador al minuto 38, devolviendo la esperanza a la Selección canarinha.

El duelo se mantuvo equilibrado hasta el pitido final, y ambos equipos se llevaron un punto que será crucial para la clasificación a la siguiente ronda.



Mientras tanto, la prensa deportiva brasileña ha comenzado a especular sobre el regreso de Neymar Jr. al terreno de juego. Según los informes, el astro de la selección tendrá programado su retorno a los entrenamientos mañana, justo a tiempo para estar disponible en el enfrentamiento contra la Selección de Haití.

Los técnicos han dejado claro que, aunque el delantero está en proceso de recuperación después de la grave rotura del ligamento cruzado anterior -lesión que lo mantuvo alejado del fútbol durante varios meses y que le impidió jugar el último partido oficial el 18 de octubre de 2023 contra Uruguay- no se contempla que Neymar inicie como titular. En su lugar, el plan consiste en introducirlo en la segunda mitad, brindándole minutos importantes para recuperar ritmo y evaluar su estado físico sin exponerse a riesgos mayores.





Neymar ostenta el título de máximo goleador histórico de la Selección brasileña, con ocho tantos en competiciones oficiales. Sin embargo, la Copa del Mundo 2026 le brinda la oportunidad de escribir una nueva página en los libros de récords. Actualmente, el primer lugar lo ocupa Ronaldo Nazário con quince goles, seguido de Pelé con doce, y en tercera posición comparten el puesto Leónidas da Silva y Jairzinho, ambos con nueve goles.

Si el jugador de Santos logra anotar al menos un gol más durante el torneo, se sumará al selecto club de los nueve anotadores y acercará su cifra a la legendaria banda de Ronaldo. Los aficionados ya sueñan con la perspectiva de ver a Neymar romper barreras y elevar su legado en el escenario más grande del fútbol.





Para los seguidores del Mundial, TV Azteca ofrece una cobertura completa y gratuita de los 32 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección Mexicana. La cadena ha garantizado la transmisión en alta definición a través de sus diversas plataformas, permitiendo a los espectadores vivir la emoción de cada fase del torneo sin costo alguno.

La convocatoria masiva de fanáticos y la disponibilidad de múltiples canales de difusión hacen de este Mundial una fiesta deportiva sin precedentes, donde cada gol, cada jugada y cada sorpresa se compartirán en tiempo real con millones de televidentes en toda América Latina. La expectativa es que la combinación de talento emergente, estrellas consagradas y la pasión de los aficionados convierta a la Copa del Mundo 2026 en un evento inolvidable para las generaciones presentes y futuras





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