Brasil pierde a Wesley por lesión para la Copa Mundial 2026

El defensor Wesley Vinícius França Lima fue descartado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a una lesión en el aductor del muslo izquierdo, sufrida durante un partido de preparación. La baja obliga al técnico Carlo Ancelotti a buscar alternativas en la defensa brasileña de cara al debut ante Marruecos.

La Selección Brasil eña de Fútbol ha recibido una noticia que impacta directamente en sus planes de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Wesley Vinícius França Lima, defensor que se perfilaba como titular en el lateral derecho, fue descartado del torneo tras sufrir una lesión en el aductor del muslo izquierdo. El incidente ocurrió durante un partido de preparación, y los exámenes médicos confirmaron que no podrá recuperarse a tiempo para la cita mundialista. Esta baja representa un golpe significativo para el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti, quien había depositado gran confianza en el jugador para reforzar la defensa brasileña.

La lesión de Wesley no solo afecta la estructura táctica del equipo, sino que también obliga a la Confederación Brasileña de Fútbol a realizar ajustes de último momento en la convocatoria. El jugador, de 24 años, había demostrado un rendimiento sobresaliente en los entrenamientos y en los amistosos previos, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Ancelotti.

Su velocidad, capacidad de marcación y proyección ofensiva lo convertían en una opción ideal para contener los ataques por las bandas, especialmente en un grupo que enfrentará a rivales como Marruecos, conocidos por su peligrosidad en los costados con figuras como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Youssef En-Nesyri. Con la cuenta regresiva para el inicio del torneo, Ancelotti deberá replantear sus alternativas.

La opción más probable es que Danilo, experimentado defensor que ya ha jugado en esa posición, ocupe el lateral derecho. Sin embargo, la ausencia de Wesley también podría abrir la puerta a jugadores como Éder Militão o incluso a un cambio de sistema táctico. Brasil debutará el sábado 13 de junio ante Marruecos, en un partido que se anticipa como un duro examen para la defensa sudamericana.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá disfrutar en vivo y gratis a través del canal oficial, que transmitirá 32 partidos, incluyendo los encuentros de Brasil en la fase de grupos. La lesión de Wesley, sin duda, será un tema recurrente en los análisis previos al debut, y la afición brasileña espera que el equipo pueda sobreponerse a este contratiempo. La noticia ha generado reacciones en el mundo del fútbol.

El propio jugador expresó su tristeza en redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus compañeros y aficionados. Por su parte, Ancelotti se mostró cauto pero optimista en rueda de prensa: "Es una baja sensible, pero tenemos un plantel de calidad y confiamos en que encontraremos la mejor solución". La Confederación Brasileña deberá anunciar en los próximos días el reemplazo de Wesley, mientras el equipo continúa con su preparación en la sede de concentración.

El tiempo apremia, pero la Canarinha sigue siendo una de las favoritas al título, y esta adversidad podría fortalecer el espíritu de grupo. Sin embargo, la sombra de la lesión de Wesley planea sobre los planes iniciales, y cualquier error en la definición defensiva podría costar caro en un torneo tan exigente





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