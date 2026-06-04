Brasil supera expectativas con un superávit comercial de 7,800 millones de dólares en mayo

El superávit comercial de Brasil alcanzó los 7,800 millones de dólares en mayo, superando las expectativas del mercado. Las exportaciones aumentaron un 6.6% respecto al mismo mes del año anterior, impulsadas por un incremento de los precios del 11.5%. La soya, el principal producto de exportación del país, subió de precio y en volumen. Las importaciones aumentaron un 5.3% en mayo con respecto al año anterior, impulsadas también por el aumento de los precios.

El superávit comercial de Brasil alcanzó los 7,800 millones de dólares en mayo, superando las expectativas del mercado, ya que el aumento de los precios impulsó el crecimiento de las exportaciones a un ritmo más rápido que el de las importaciones.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un superávit de 7,700 millones de dólares para ese mes. Según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, las exportaciones aumentaron un 6.6% respecto al mismo mes del año anterior, a 31,900 millones de dólares, impulsadas por un incremento de los precios del 11.5%, mientras que los volúmenes de envío mostraron una disminución.

Además, también se registraron subidas de precios de dos dígitos en los principales productos exportados por la mayor economía de América Latina, en particular el petróleo crudo, el mineral de cobre, la carne de vacuno y los combustibles. Sin embargo, los volúmenes de exportación de petróleo se hundieron un 42.1% frente al mismo mes del año pasado, tras la imposición por parte del Gobierno de un impuesto a la exportación del 12% desde marzo.

Lo anterior como parte de un paquete de medidas para mitigar el impacto del alza de los precios internacionales del crudo debido a las interrupciones del suministro vinculadas a la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. La soya, el principal producto de exportación del país, subió de precio, aunque de forma menos pronunciada, y también en volumen.

Las importaciones, por su parte, aumentaron un 5.3% en mayo con respecto al año anterior, a 24,100 millones de dólares, impulsadas también por el aumento de los precios. En lo que va de año, el superávit comercial de Brasil aumentó un 34.2% con respecto al mismo periodo del año pasado, a 32,700 millones de dólares.

El aumento de las exportaciones de Brasil se debe principalmente a la demanda de sus productos en el mercado internacional, especialmente en China y en los países de la Unión Europea. Además, la política comercial de Brasil ha sido favorable a la exportación, lo que ha contribuido a aumentar las ventas de los productos brasileños en el extranjero.

Sin embargo, la caída de los volúmenes de exportación de petróleo ha sido un obstáculo para el crecimiento de las exportaciones brasileñas. La situación económica mundial también ha influido en el crecimiento de las exportaciones brasileñas, ya que la guerra en Ucrania y la pandemia de COVID-19 han afectado la demanda de algunos productos en el mercado internacional.

En resumen, el superávit comercial de Brasil en mayo fue superior a las expectativas del mercado, gracias a la demanda de sus productos en el mercado internacional y a la política comercial favorable a la exportación. Sin embargo, la caída de los volúmenes de exportación de petróleo y la situación económica mundial han sido obstáculos para el crecimiento de las exportaciones brasileñas





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