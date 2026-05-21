Brasil y Australia negocian con China para aumentar cuotas de exportación de carne de vacuno

Los mayores exportadores mundiales de carne de vacuno enfrentan la amenaza de agotar sus cuotas en China y buscan ampliaciones mediante negociaciones diplomáticas directas con las autoridades chinas, proponiendo reasignación de cuotas no utilizadas y exclusiones de productos específicos del sistema de límites.

Brasil y Australia , los mayores exportadores de carne de vacuno del mundo, están realizando gestiones diplomáticas urgentes ante las autoridades chinas para lograr un aumento significativo en sus cuotas de exportación .

Ambos países enfrentan una situación crítica, ya que se encuentran al borde de agotar completamente sus asignaciones de carne de vacuno para el año 2026 y se ven obligados a suspender los envíos si no obtienen una ampliación de sus límites de exportación. China, como el mayor importador mundial de carne de vacuno, representa un mercado de suma importancia para estos productores, recibiendo importaciones valuadas en casi 3 mil millones de dólares desde Brasil y cerca de 1 mil millón de dólares desde Australia solo en el primer trimestre del año en curso, según datos comerciales oficiales.

Sin embargo, el sistema de cuotas implementado por China en diciembre del año pasado, diseñado para proteger y fortalecer su industria ganadera nacional, representa una amenaza significativa para el comercio bilateral. Si se mantiene el ritmo actual de envíos sin cambios en la estructura de cuotas, se aplicará un arancel del 55 por ciento a los embarques provenientes de ambos países a partir del próximo mes, lo que bloqueará efectivamente el flujo comercial entre estas naciones y afectará severamente los ingresos de estos grandes productores de carne.

El ministro de Agricultura de Brasil, André de Paula, y el ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, se encuentran actualmente en China durante esta semana crucial, aprovechando la oportunidad para sostener conversaciones directas con los funcionarios chinos de alto nivel. Según informaron siete fuentes conocedoras de las negociaciones en curso, ambos ministros están utilizando este tiempo estratégico para abogar firmemente por un aumento sustancial de las cuotas de exportación asignadas a sus respectivos países.

Las gestiones diplomáticas reflejan la urgencia y la importancia que ambas naciones otorgan a este asunto comercial, considerando el volumen significativo de exportaciones en juego y el impacto potencial en sus economías si las cuotas no se amplían adecuadamente. Brasil y Australia han presentado varias propuestas concretas para resolver esta situación comercial desventajosa.

Específicamente, ambos países están solicitando que China les reasigne las cuotas de exportación que no han sido utilizadas por otros proveedores competidores, una medida que permitiría aprovechar mejor la capacidad total de importación china sin afectar negativamente a terceros países. Según los datos del Gobierno chino disponibles a finales de marzo, el proveedor rival Argentina había utilizado apenas el 27.5 por ciento de su cuota de exportación, mientras que Uruguay había usado solamente el 15 por ciento y Nueva Zelanda únicamente el 14 por ciento de sus respectivas asignaciones.

Estas cifras sugieren que existe una cantidad considerable de cuota sin utilizar que podría ser redistribuida entre los proveedores con mayor demanda y capacidad de exportación. Las autoridades australianas han avanzado aún más en sus propuestas de negociación, debatiendo con China la posibilidad de excluir ciertos tipos de productos cárnicos del sistema de cuotas establecido.

Específicamente, han propuesto que los huesos y la carne refrigerada sean excluidos del cálculo de las cuotas, una medida que permitiría un aumento sustancial en el volumen total de envíos desde Australia sin violar técnicamente los límites establecidos. Según dos personas familiarizadas con los detalles de estas conversaciones, esta exclusión podría representar una solución práctica que beneficiaría a ambas partes, permitiendo a Australia incrementar sus exportaciones mientras proporciona a China un mayor acceso a productos cárnicos de calidad.

El Ministerio de Comercio de China y el Departamento de Aduanas chino no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios y aclaraciones sobre estas negociaciones en curso, manteniéndose en una postura de cautela respecto a los detalles de las conversaciones diplomáticas que se están llevando a cabo





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