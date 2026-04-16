Bravos de León en la Encrucijada: Ofertas de Mudanza a la Vista por Falta de Infraestructura

La directiva de los Bravos de León evalúa seriamente la posibilidad de mudar la franquicia ante ofertas de otras ciudades de México y Estados Unidos, debido a la falta de apoyo para la mejora de su estadio, el Domingo Santana, que presenta un estado deplorable e insostenible a largo plazo. El presidente Mauricio Martínez enfatiza la urgencia de un nuevo inmueble para mantener la competitividad y viabilidad del equipo.

El presidente de los Bravos de León, Mauricio Martínez, ha revelado que la franquicia ha recibido importantes ofertas para trasladarse a otras regiones del país, e incluso, a Estados Unidos. Esta posibilidad se concretaría si no se recibe el apoyo necesario para mejorar la infraestructura del equipo, un aspecto crucial que actualmente presenta serias deficiencias, principalmente en su estadio.

En una entrevista concedida a medios de comunicación, después de la sesión de fotografía oficial del equipo, Martínez enfatizó la necesidad imperante de un nuevo inmueble. El Estadio Domingo Santana, con una antigüedad de aproximadamente 60 o 70 años, adolece de problemas estructurales y de equipamiento que ya no son susceptibles de una solución a largo plazo.

Martínez describió la situación del estadio como una inversión ineficiente, donde se estaría destinando recursos valiosos a una estructura obsoleta.

La directiva de los Bravos de León se encuentra analizando a fondo el futuro de la franquicia, ante la presión de las ofertas externas y la falta de un compromiso firme para la renovación de sus instalaciones. La postura del presidente es clara: se buscan soluciones conjuntas entre los gobiernos municipal y estatal, empresarios y el propio club para crear un espacio digno para la ciudad de León, comparable a la importancia y el dinamismo de la misma. Sin embargo, la falta de avances tangibles en este sentido ha llevado a la directiva a considerar seriamente las propuestas de otras plazas, incluyendo ciudades en Estados Unidos y otras en México, que ofrecen mejores condiciones y escenarios para el desarrollo del equipo.

El directivo reconoció su profundo cariño por la ciudad de León, pero también admitió que la actual economía del béisbol profesional dificulta la contratación de jugadores de alto nivel con los recursos disponibles. Si la situación no se resuelve con celeridad, se verá forzado a explorar estas alternativas externas para garantizar la viabilidad y competitividad de los Bravos.

La franquicia de los Bravos de León está a punto de cumplir una década desde su retorno a la Liga Mexicana de Beisbol en 2017. La nueva temporada arranca este viernes, con una serie de visita ante los Leones de Yucatán. Posteriormente, el equipo se enfrentará a los Guerreros de Oaxaca en casa, seguido de una visita a los Tigres de Quintana Roo y una serie final de abril como locales contra El Águila de Veracruz. Sin embargo, el optimismo para estos encuentros se ve empañado por la incertidumbre sobre el futuro de la franquicia y la urgente necesidad de una infraestructura deportiva renovada para asegurar su permanencia y crecimiento en la liga





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